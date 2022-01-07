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пятница, 07 января 2022 11:52

Экс-тренер сборной Украины объяснил, почему возглавил сельскую команду

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Экс-тренер сборной Украины объяснил, почему возглавил сельскую команду
Сергей Ковалец три года возглавлял молодежную сборную Украины. Фото: Футбум

Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец объяснил, почему возглавил любительскую команду "Полесье" Ставки.

Кузнец не хочет терять тренерскую форму, поэтому согласился тренировать сельскую команду из Житомирщины.

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"В конце прошлого года мы встретились с руководителями клуба и обсудили возможное сотрудничество. Соблюдаю принцип, что тренер, как и футболист, должен постоянно находиться в тонусе, практиковать, совершенствоваться, учиться новому.

Встреча произвела положительное впечатление, что руководители "Полесья" живут футболом. У них есть амбициозные планы на развитие команды, улучшение инфраструктуры. Конечно, любительский клуб это несколько новый для меня формат работы с массой нюансов, но тем интереснее будет получить этот опыт.

В спорте, как и в жизни, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Не забывайте также, что я и сам как футболист вышел из любительского футбола, выступал за "Случ" Красилов и дорос в "Динамо" и национальной сборной страны.

Буду только рад, если теперь могу помочь и кому-то из нынешнего поколения шагнуть в профессиональный футбол", - сказал тренер в комментарии "Фумбум".

"Полесье" Ставки выступает в чемпионате Житомирской области. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат. Тренером команды был экс-наставник ФК "Львов" Жилмар.
Сергей Коваленец был игроком киевского "Динамо", львовских "Карпат", запорожского "Металлурга", "Днепра", "Волыни" и "Оболони". Работал ассистентом Мирона Маркевича в "Металлисте". Возглавлял молодежную сборную Украины, "Оболонь", "Черноморец", "Металлург" Запорожья.

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