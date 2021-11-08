Маркевич прокомментировал назначение Шевченко тренером "Дженоа"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины, "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич считает, что у Андрея Шевченко не будет много времени в "Дженоа".

По словам Маркевича, от Шевченко потребуют сразу результат.

"Это выбор Шевченко, проработавшего длительное время с национальной сборной Украины. Теперь изъявил желание попробовать себя и на клубном уровне. Поскольку в отличие от Шевченко у меня есть опыт работы как с клубами, так и со сборной, то имею право утверждать, что это две большие разницы. Шевченко нужно быть готовым к тому, что придется тренировать в цейтноте и давать результат еженедельно. Тем более, что он принял команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы. И от его оперативной ежедневной реакции на происходящее в "Дженоа" многое будет зависеть.

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У Шевченко есть определенные преимущества, как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, нет языковых проблем, он громко заявил о себе в "Милане" как футболист. Но в "Дженоа" у него не будет времени на раскачивание, а сразу потребуют результат.

Кстати, узнал из СМИ, что у Шевченко якобы есть договоренность с руководством "Дженоа", что даже в случае вылета из Серии А он останется у руля. В такое верится тяжело. Когда я возглавлял "Металлист", нам приходилось играть в Генуе, только с другой командой - "Сампдорией", и я знаю, какие там требовательные болельщики. Для них главный результат, а если побед не будет, то обструкции тренеру не избежать. И неважно ты Шевченко или Жозе Моуринью. Впрочем, Шевченко для того и приглашали в Дженоа, чтобы он спас ее от неприятностей.

Я желаю ему удачи. В свое время он завоевал признание в Италии как футболист, а теперь у него появился шанс заявить о себе и на тренерском поприще", - сказал Маркевич в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера 2016 года. Сначала был ассистентом головногого тренера сборной Украины, затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала. В следующем матче Серии А "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы".