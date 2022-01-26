Почему сборной Украины не нужно натурализовывать лидера "Шахтера"

Алан Патрик стал лидером "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

По сообщению журналиста Игоря Цыганика, донецкий "Шахтер" размышляет над натурализацией полузащитника команды 30-летнего Алана Патрика. Бразилец выступает в Украине с 2011 года и уже имеет пять лет проживания в стране для получения украинскому паспорта и приобретения футбольного гражданства. Возможная натурализация поможет "Шахтеру" с проблемой лимита или четырех игроков в составе команды с украинским паспортом, которые нужны для чемпионата Украины.

Действительно, Алан Патрик - один из лучших игроков чемпионата Украины и ключевой игрок "Шахтера" в середине поля. Он конструктор атак донецкой команды. Но для сборной Украины этот игрок не нужен абсолютно.

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В середине поля сборной Украины большая конкуренция. Александру Петракову нужно распределять время среди имеющихся игроков. Здесь играет лучший ассистент в прошлом сезоне Серии А Руслан Малиновский. Чемпион Англии и финалист Лиги чемпионов Александра Зинченко. Лидер "Динамо" и один из лучших игроков Евро в составе сборной Украины Николай Шапаренко. В "молодежке" подрастает талантливый Артем Бондаренко. В сборной места для Патрика просто нет.

Притом что бразильцу весной уже будет 31 год. На высоком уровне он сможет играть еще 2-3 года. Большой перспективы в нем нет. Есть пример того же Марлоса, который помог в одном отборе, но уже на Евро от него толку не было. Жуниор Мораес вообще большой пользы не принес. Оба игрока тоже получали паспорт в районе 30 лет. Патрик старше всех своих конкурентов в сборной Украины. Поэтому смысла натурализовать его просто нет.

Алан Патрик присоединился к "Шахтеру" из "Сантоса" в 2011 году за €4 млн. В сезонах 2013/16 выступал в Бразилии на правах аренды. Имеет в своем активе выступления за юношеские сборные Бразилии. 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии в первом стыковом матче отбора к Кубку мира.