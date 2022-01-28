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пятница, 28 января 2022 13:53

У Нещерета перелом костей носа со смещением. Голкипера прооперируют

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У Нещерета перелом костей носа со смещением. Голкипера прооперируют
Георгий Бущан поддерживает Руслана Нещерета после повреждения. Фото: ФК "Динамо"

После заключительного контрольного матча на первом зимнем сборе против норвежского "Буде-Глимта" делегация киевского "Динамо" вернулась из испанской Мурсии в Киев.

Игроки разъехались сразу по домам. Кроме 20-летнего Руслана Нещерета, который с клубными врачами отправился в клинику для детального обследования после травмы, информирует официальный сайт "бело-синих".

Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня, после которых в воскресенье утром первая команда "Динамо" вновь соберется на клубной базе и проведет тренировку.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

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Подробнее о состоянии Нещерета рассказал старший врач первой команды Андрей Шморгун.

"Провели дополнительное обследование - у Руслана перелом костей носа со смещением. На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения. На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве", - сказал врач.

В зависимости от того, как будет проходить дальнейшее восстановление, определят и окончательные сроки возвращения вратаря на поле.

Руслан Нещерет является третьим вратарем "Динамо" после Георгия Бущана и Дениса Бойко. В текущем сезоне он играл только за юношескую команду.

Голкипер запомнился действиями в матче Лиги чемпионов прошлого сезона против "Барселоны".

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