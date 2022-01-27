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пятница, 28 января 2022 08:21

"Динамо" может покинуть нападающий. Причиной является агрессия России против Украины

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&quot;Динамо&quot; может покинуть нападающий. Причиной является агрессия России против Украины
Илья Шкурин. Фото: ФК "Динамо"

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин, который сейчас выступает на правах аренды за киевское "Динамо", может перейти в польский "Ракув".

Об этом сообщает польский ресурс Мeczyki.

По данным источника, "Ракув" уже отправил свое предложение. ЦСКА рассматривает возможность сокращения аренды в связи с нарастающим российско-украинским конфликтом, и московский клуб готов отдать игрока в другую страну.

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На эту информацию отреагировал агент Валерий Исаев, представляющий интересы футболиста из Беларуси, сообщает Metaratings.ru.

"Я впервые слышу данную информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение. Илья доволен всем в "Динамо", кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей, и все зависит только от игрока. У "Динамо" никаких вопросов к Илье нет.

Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждёт команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У киевского "Динамо" прописана опция выкупа, и если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить", - сказал Исаев.

В нынешнем сезоне Шкурин сыграл за "Динамо" 11 матчей, проведя на поле в общей сложности 471 минуту. За это время он не отметился забитыми мячами, но сделал пять результативных передач.

Аренда Ильи в киевском клубе рассчитана до конца нынешнего сезона.

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