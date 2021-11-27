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суббота, 27 ноября 2021 16:40

Россияне могут выдать нападающего киевского "Динамо" режиму Лукашенко

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Россияне могут выдать нападающего киевского &quot;Динамо&quot; режиму Лукашенко
Илья Шкурин еще не забивал в чемпионате. Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин, выступающий на правах аренды за киевское "Динамо", рассказал о попытках Беларуси призвать его в армию.

"Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить с учетом нынешней ситуации в Беларуси. Точно не сейчас. Правда, можно оказаться в тюрьме, если прятаться от службы на протяжении 2 лет.

Теоретически российские власти могут выдать меня Беларуси после возвращения в Москву. Я не знаю, чем всё кончится. Произойти может всё что угодно. Я в аренде до июня 2022 года.

Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать", – цитирует Шкурина Rp.pl.

Москвичи и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив 19 мячей в 26 матчах за "Энергетик-БГУ". В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через "Динамо" Брест.

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В сезоне-2021/2022 Шкурин не забил за "Динамо" ни одного мяча. Контракт белорусского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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