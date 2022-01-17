Стало известно, почему Забарный и еще три игрока не поехали с "Динамо" на первый сбор

Илья Забарный стал основным защитником "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" пострадало от коронавируса перед началом первого тренировочного сбора.

Наставник киевлян Мирча Луческу потерял сразу четырех игроков перед вылетом в Испанию, сообщает "Динамомания".

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Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин сдали положительный тест на ковид. Есть подозрение на ковид и у Богдана Леднева. Все игроки присоединятся к команде на втором сборе.

Также отсутствует форвард Эрик Рамирес. Венесуэлец будет играть за свою национальную сборную в отборе к Кубку мира.

Испанский сбор "Динамо" продлится 10 дней. Там киевляне проведут четыре спарринга.

В первой части сезона "Динамо" занимает второе место. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".