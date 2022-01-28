Суркис раскритиковал Суперкубок Украины

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис потребовал реформировать Суперкубок Украины.

В Украине турнир состоит из одного матча и между собой перед началом сезона играют чемпион и обладатель Кубка Украины.

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"Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-нибудь даты... Сделайте такой турнир, как Испания. Возьмите, скажем, четыре команды: "Динамо", "Шахтер", "Заря" и, например, "Металлист", если получится".

"Днепр-1" еще есть. Четыре команды поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это", – сказал Суркис в эфире канала "Бомбардир"

Действующим победителем Суперкубка Украины является донецкий "Шахтер", разгромивший "Динамо" – 3:0. Три предыдущих сезона турнир выигрывало киевское "Динамо".