"Металлист" подписал очередного легионера

У Бабакара Траоре есть опыт выступлений в Италии. Фото: ФК "Сент-Галлен"

Новичком "Металлиста" стал сенегалец 24-летний Бубакар Траоре.

Харьковчане договорились о переходе игрока со швейцарским "Сент-Галеном", сообщает сайт украинской команды.

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Траоре выступает на позиции левого полузащитника и скоро должен присоединиться к новому клубу.

Детали сделки пока не разглашаются, но по данным Transfermarkt сенегалец оценивается в €350 тыс.

Бубакар является воспитанником итальянского "Торино". В нынешнем сезоне Траоре провел за "Санкт-Галлен" 15 матчей, в которых отличился ассистом.

"Металлист" лидирует в первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает Кривбасс. Во время зимнего трансферного окна харьковчане пополнили свой состав бразильцем Паулиньо, эквадорцем Хуаном Касерасом и аргентинцем Геронимо Паблете.