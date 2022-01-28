Свитолина поднимется на две позиции в мировом рейтинге

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина улучшит свои позиции в мировом рейтинге.

Украинка поднимется на две позиции в рейтинге WTA и займет 15 место, сообщает Sport.ua.

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На Australian Open Свитолина смогла выйти в третий круг. Благодаря этому украинка обойдет в рейтинге американок Кори Гауфф и Софию Кенин, японку Наоми Осаку и румынку Симону Халеп. В то же время Элину опередят Даниэль Коллинз из США и британка Эмма Радукану.

Марта Костюк поднимется с 66-го на 53-е место. Ангелина Калинина установит личный рекорд, заняв в новой редакции рейтинга 48-ю строчку улучшив свой результат на одну позицию.