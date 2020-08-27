Знакомые заметили прогресс - Сенцов рассказал о переходе на украинский

Сенцов рассказал об отношении к языку. Фото: cinema.in.ua

Режиссер Олег Сенцов рассказал о переходе на украинский язык.

Его попросили прокомментировать выражение "Сейчас речь - это маркер. Если ты говоришь на украинском - значит, ты за Украину. А если по-русски - тем самым поддерживаешь врага", передают "Факты".

"Это журналисты немножко усилили мое высказывание. Вопрос был: почему вы перешли на украинский язык? Я ответил, что в быту продолжаю общаться на русском, но пишу посты на украинском, стараюсь больше общаться с носителями языка. Все, кто знает меня, отмечают прогресс. Объяснил, что украинский язык - это один из наших сегодняшних маркеров и важных символов и инструментов независимости. Я сказал про себя: "Если ты по-русски говоришь, то как бы играешь на руку Путину", - говорит он.

До войны Сенцов хорошо понимал украинский язык, но не разговаривал на нем.

"Учил в школе, но у нас этот предмет преподавали слабо. Сейчас это осознанный выбор. Считаю, что правильно знать украинский язык и говорить на нем. Если бы не было войны, это не было бы проблемой. А война есть. И "русский мир" никуда не делся", - считает режиссер.

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"Журналисты немного упростили мои доводы, им нужен хороший лозунг, чтобы его можно было разгонять. Я к этому отношусь спокойно и ничего не боюсь. Меня приговорили к 20годам тюрьмы за терроризм. Думал, что меня убьют в том симферопольском подвале или на Майдане. Я пережил уже столько всего, что бояться, что кто-то напишет что-то в интернете - смешно", - добавил Сенцов.

66,5% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.