Уже не "и так поймут" - как дети из украиноязычных семей воспринимают русский язык

Блогерша провела эксперимент. Фото: YouTube

Блогерша Евгения Кузнецова записала видео с сыном, где он пытается перевести русские слова.

Таким образом доказала, что украинский и русский языки не являются автоматически взаимопонятными.

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"Посмотрите и решите: "и так поймут"? Или все же имеет право украиноязычный ребенок в Украине получать услуги на украинском", - говорит блогерша.

Кроме украинского, мальчик знает 3 европейских языка.

"Идея эксперимента мне пришла в голову, когда этим летом с Лукашем говорил по-русски врач. Я в это время лежала с открытым ртом в кресле стоматолога и не могла за него ничего объяснить. Лукаш в ответ просто молчал и смотрел, ища у меня глазами помощи", - добавила Евгения Кузнецова.

Назвали поговорки, которые указывают на сходство родителей и детей. Чаще всего о сходстве детского и родительского поведения говорят: "Яблоко от яблони недалеко падает". Но есть многие другие. Чаще всего слышим их в неполном варианте.