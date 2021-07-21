Шесть каналов нарушают языковой закон

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка провел мониторинг телеканалов. Фото: pexels.com

По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка обнаружили нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами.

Всего проверили 28 телерадиоорганизаций. Мониторинг состоялся 16-17 июля 2021 года, написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Нарушение обнаружили на каналах "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1".

"На телеканале "Інтер" зафиксировано шесть нарушений (д/с "Следствие вели", т/с "Вещдок". Особый случай", м/ф "Лиса и заяц", х/ф "Гостья из будущего", х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", т/с "Таисия"). "Україна" - пять нарушений (х/ф "Ложный письмо", т/с "Немая", х/ф "Не забытая", т/с "Беглецы", т/с "Дом Надежды"). "Мега" - два нарушения (т/с "Мистическая Украина", т/с "Секретные территории"). "ICTV" - 2 нарушения (т/с "Секретные двери", т/с "На троих"). "К1" и "НТН" - по одному нарушению", - говорится в сообщении.

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На других телеканалах нарушений языкового закона не обнаружили.

Кремень обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к нарушителям санкции.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Отныне языком демонстрации фильмов в Украине является украинский. Ленты на иностранном языке могут демонстрировать дублировать или озвучивать на государственном языке. Они могут содержать аудиодорожки других языках. Показ иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами разрешен в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами нужно сообщать заранее.