Шесть каналов нарушают языковой закон

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 549
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 252
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 873
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1017
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 450
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
5
7
4
5
&quot;Слуга народа&quot; назвала Верховную Раду &quot;Верховным Советом&quot;
"Слуга народа" назвала Верховную Раду "Верховным Советом"
&quot;Не дамо продати мову&quot;: под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
&quot;Слуги народа&quot; хотят принять русификаторский закон
"Слуги народа" хотят принять русификаторский закон
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 531
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 324
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 450
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 846
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 297
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 10:09

Шесть каналов нарушают языковой закон

  Комментировать
Шесть каналов нарушают языковой закон
Секретариат уполномоченного по защите государственного языка провел мониторинг телеканалов. Фото: pexels.com

По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка обнаружили нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами.

Всего проверили 28 телерадиоорганизаций. Мониторинг состоялся 16-17 июля 2021 года, написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Нарушение обнаружили на каналах "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1".

"На телеканале "Інтер" зафиксировано шесть нарушений (д/с "Следствие вели", т/с "Вещдок". Особый случай", м/ф "Лиса и заяц", х/ф "Гостья из будущего", х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", т/с "Таисия"). "Україна" - пять нарушений (х/ф "Ложный письмо", т/с "Немая", х/ф "Не забытая", т/с "Беглецы", т/с "Дом Надежды"). "Мега" - два нарушения (т/с "Мистическая Украина", т/с "Секретные территории"). "ICTV" - 2 нарушения (т/с "Секретные двери", т/с "На троих"). "К1" и "НТН" - по одному нарушению", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал Коломойского оштрафовали за сериал на русском

На других телеканалах нарушений языкового закона не обнаружили.

Кремень обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к нарушителям санкции.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Отныне языком демонстрации фильмов в Украине является украинский. Ленты на иностранном языке могут демонстрировать дублировать или озвучивать на государственном языке. Они могут содержать аудиодорожки других языках. Показ иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами разрешен в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами нужно сообщать заранее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шесть каналов нарушают языковой закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

Битва у пирамид закончилась поражением защитников

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Зафиксировали абсолютний температурний рекорд

Полиция предотвратила кровавый теракт

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 21042
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13419
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9585
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 9063
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8451
Сьогодення
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
 1 Просмотров: 1161
Экзамен по украинскому языку для чиновников дал сбой
Экзамен по украинскому языку для чиновников дал сбой Просмотров: 459
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп 4 Просмотров: 648
Тихо, идет экзамен: чиновники впервые сдают экзамен по украинскому языку
Тихо, идет экзамен: чиновники впервые сдают экзамен по украинскому языку Просмотров: 450
Как можно, живя в Украине, не знать ее языка? - Либанова
Как можно, живя в Украине, не знать ее языка? - Либанова Просмотров: 378
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 947
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть