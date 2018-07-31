Русский язык потерял статус регионального в южной области

На Николаевщине отменили решение о предоставлении русскому статуса регионального. Фото: УНИАН

Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Таким образом он удовлетворил иск прокуратуры области, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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"Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 07.09.2012 №4 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области", - сообщает прокуратура.

Отныне к русскому языку не применяются меры, направленные на использование региональных языков.

6 лет назад 31 июля 2012-го, председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон об основах государственной языковой политики. Этот документ расширял применение национальных языков, в том числе и русского, на региональном уровне.