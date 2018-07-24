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пятница, 27 июля 2018 08:50

В судах разрешили говорить по-русски

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В судах разрешили говорить по-русски
8 лет назад Виктор Янукович подписал закон о судоустройстве, который позволял говорить на русском в судах. Фото: Politeka

8 лет назад, 27 июля 2010 года, экс-президент Виктор Янукович подписал закон о судоустройстве и статусе судей.

Закон предусматривал создание Высшего специализированного суда для рассмотрения гражданских и уголовных дел, уменьшение количества судей Верховного суда, ограничение функций ВСУ, ликвидацию военных судов, обязательное назначение членами Высшего совета юстиции судей, избранных бессрочно.

Кроме этого, новый закон разрешил использовать в судах язык национальных меньшинств. В ПР объясняли, что без языкового закона статья о региональных языках сложно внедряется.

"Раньше в уголовных процессах человеку просто предоставляли за счет государства адвоката и переводчика на его родном языке. Но документы на русском никто не вел. Теперь же закон касается и документов. Однако и сейчас сложно сказать однозначно - можно ли во Львове, например, судиться на русском языке . С одной стороны - это украиноязычный регион. С другой - у нас нет закона о языках, который определяет территорию распространения того или иного языка, и можно считать, что вся территория Украины - это территория применения 14-ти региональных языков ", - сказал экс-нардеп Вадим Колесниченко, который скрывается в Крыму после аннексии.

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Язык судопроизводства осталась украинским. Однако суды гарантируют право граждан на использование ими в судебном процессе родного языка или языка, которым они владеют. Статья закона о языках до сих пор действительна.

23 февраля 2014 Верховная Рада отменила языковой закон Януковича, который расширял статус региональных языков. В Украине до сих пор не урегулировано языковое законодательство - страна живет без закона о государственном языке. В июне 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако его не выносят в зал для обсуждения.

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Дата
27
июля

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