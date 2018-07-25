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вторник, 31 июля 2018 08:12

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

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Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Люди протестуют против закона Колесниченко-Кивалова, который расширял использование русского языка на местные власти и самоуправление. Фото: Зеркало недели

6 лет назад 31 июля 2012-го, председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон об основах государственной языковой политики. Этот документ расширял применения национальных языков, в том числе и русского, на региональном уровне.

Закон обязывал в регионах, где носителей национального языка не менее 10%, использовать ее в органах самоуправления и госучреждениях. Авторами выступили нардепы от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Документ подписал президент Виктор Янукович.

23 февраля 2014 Верховная Рада Украины отменила языковой закон. В 2018-м Конституционный суд признал его неконституционным. Сейчас в Украине не урегулировано языковое законодательство. В парламенте не хватает голосов принять новый закон о языке.

Дмитрий Капранов, писатель и издатель:

"Когда четко определим функции языка, тогда сможем противостоять спекуляциям. Сейчас везде есть борды Петра Порошенко с Владимиром Великим, где написано, что речь защищает сердце. Но она имеет отношение к голове, а не сердцу. Она защищает мозг. Даже на банальном уровне власть не понимает язык, как информационный инструмент государства. Поскольку у нас понимают русский, то мы находимся в юрисдикции России. Могут спокойно вести свою пропаганду. В Америке у них не получилось бы. Нужно иметь критическую массу людей, которые знают другой язык.

Это как с валютой. Мы живем в стране, где вращаются три валюты - гривна, доллар и евро. Вокруг этого появляются спекуляции, кризис валютного кредитования, часть не облагается. Если так же будут несколько языков, это так же будет вредить. Как должна быть одна валюта, так и один язык. Это инструмент информационного пространства. Когда прекратят молиться вокруг языка, а скажут для чего он существует, все будут за. Политики считают, что это что-то полумифическое. Но есть закон в России, где все трансляции должны быть на русском. Если говорит татарин своим языком, то должно быть перевод. Все четко определено. А Россия реально многонациональная страна, которая нам постоянно этим вопросом упрекает ".

В Украине до сих пор не урегулировано языковое законодательство - страна живет без закона о государственном языке. В июне 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако его не выносят в зал для обсуждения.

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Дата
31
июля

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

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