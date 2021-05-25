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вторник, 25 мая 2021 12:31

"Не имею ни одного примера, когда бы человек c украинского вернулся к русскому" - писательница

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&quot;Не имею ни одного примера, когда бы человек c украинского вернулся к русскому&quot; - писательница
Чтение литературы является незаменимым ресурсом для освоения языка - Ольга Дубчак Фото: pixabay

Многим русскоязычным для перехода на украинский язык следует преодолеть психологический барьер. Нужен толчок, чтобы начать говорить и не бояться ошибаться. Для многих переломным моментом стала война в Донбассе. Об этом Gazeta.ua рассказала Ольга Дубчак, автор книги "Чути українською. У світі звуків та букв".

"Сегодня на Донбассе воюем с врагом, который говорит по-русски. Если раньше для отграничения от него не было оснований, то теперь они есть. Это большой толчок, чтобы пользоваться украинским. Осознание опасности помогает мобилизовать себя. Удивительно, если этого кто-то не понимает, или ему мало такой причины", - говорит Ольга Дубчак.

Она родилась в русскоязычной семье в Киеве. Училась на украинской филологии в педагогическом университете. Но даже среда в вузе не заставила перейти на украинский.

"Все вокруг говорили на нем, но на меня это не влияло. Зато толчок дала Оранжевая революция. На Майдане царила украинская атмосфера, и мой одногруппник сказал: "Как нам не стыдно, что на русском говорим". Это был переломный момент. С тех пор говорю только украинском", - вспоминает она.

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Не нужно бояться. Но и не следует недооценивать такой поступок и быть самоуверенным.

"У меня много знакомых, которые переходили с русского на украинский. Им было трудно. Думали, что не будут так легко изъясняться, как на русском. Но это не так. Существование психического барьера считаю нормальным. Если русский родной, то менять его на другой - тяжело. В то же время, это интересно. Как своеобразный вызов, квест, который при успешном прохождении, принесет огромное моральное удовлетворение. Не имею ни одного примера, когда бы человек перейдя на украинский, отказался бы от него и вернулся к русскому", - говорит Ольга Дубчак.

Для лучшего владения языком рекомендует много читать - это незаменимый ресурс в овладении языком - родным или чужим.

"Определенный эффект также дает чтение постов в соцсетях. Но никто не может гарантировать, что там будут написаны грамотные тексты. Поэтому печатную продукцию еще никто не заменил и не заменит. Некоторое время считалось, что она выходит из употребления и никому не нужна, не интересна. Но это не так. Чтобы учить язык и умело владеть им нужно много читать. Только печатная продукция проходит много этапов подготовки и на выходе имеем если не образцовую, то хотя бы оптимальную продукцию для чтения на украинском языке. Тот, кто пишет в интернете, не имеет цензора, редактора и корректора. А это означает "пишу, как хочу", - добавляет автор.

Образовательная компания Human провела конкурс "Українська мова важлива" среди учащихся и студентов.

Им прислали 398 работ со всех областей Украины. Были письма и из временно оккупированных территорий Донбасса. Больше всего участников было во Львовской, Волынской, Житомирской областях и в Киеве. Меньше всего творческих работ подали из Днепропетровской и Закарпатской области. Ни одной работы не было из временно оккупированной территории Крыма.

Восемь писем получили из Донецкой и девять - из Луганской области. Несколько работ подали из зоны ООС.

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