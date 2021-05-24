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понедельник, 24 мая 2021 11:49

Где школьники больше всего любят украинский язык - результаты конкурса

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Автор: Human
  Школьники приняли участие в челендже, связанном с украинским языком
Школьники приняли участие в челендже, связанном с украинским языком

Образовательная компания Human провела конкурс "Українська мова важлива" среди учащихся и студентов.

Им прислали 398 работ со всех областей Украины. Были письма и из временно оккупированных территорий Донбасса, сообщает glavcom.ua.

Больше всего участников было во Львовской, Волынской, Житомирской областях и в Киеве. Меньше всего творческих работ подали из Днепропетровской и Закарпатской области. Ни одной работы не было из временно оккупированной территории Крыма.

Восемь писем получили из Донецкой и девять - из Луганской области. Несколько работ подали из зоны ООС.

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Во время челленджа в течение 20 дней школьники публиковали в своих социальных сетях творческие работы о важности языка.

Инициатива "Навчай українською" показала рассказы детей об украиноязычных учителях. В рамках инициативы помогали кружкам и секциям переходить на украинский. В результате 21-дневного челленджа в конце 2020 года почти 50 кружков перешли на украинский язык обучения. К нему присоединились звезды и преподаватели.

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