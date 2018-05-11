"Царский подарок России" - писательница об угрозе перехода на латиницу

Украинская латиница: писательница рассказала об угрозе перехода с кириллицы. Фото - informburo.kz

Переход Украины на латиницу будет означать отказ от своих истоков и истории, чем непременно воспользуется Россия. Об этом заявила украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

"Не считаю, что нужен переход на латиницу. У нас есть письменные источники и это тоже очень ценится, как и устная речь. Они все на кириллице. Вот так как Россия присвоила наших князей, нашу историю она хочет присвоить и наши письменные первоисточники. Ведь они возникли намного раньше, чем возникла потом Московия. Там еще лягушки квакали и березы росли, когда у нас уже писали и народ был письменный и именно кириллическими буквами", - отметила она, передает ObozTV.

По словам Ницой, в Москве только обрадуются такому решению Киева.

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"Если мы перейдем на латиницу, то мы сделаем им царский, божественный подарок. Мы же не будем отказываться от своего, потому что кому-то хочется", - констатировала писательница.

Вопрос сочетания украинского языка и латинского алфавита - искусственный. Предназначен для раздувания споров, вражды и раскола в обществе.