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пятница, 23 июля 2021 14:41

"1+1" решил показывать сериалы на русском языке

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&quot;1+1&quot; решил показывать сериалы на русском языке
Телеканал отказался выполнять языковой закон. Фото: "Детектор медіа"

Группа "1+1 медиа" продолжит транслировать фильмы на русском языке.

В заявлении компании сообщили, что на украинский будут переходить постепенно. Украинский дубляж якобы не нравится зрителям, передает "Українська правда".

16 июля телеканал начал транслировать все фильмы и сериалы на украинском. Но потом канал решил вернуться к русскому языку.

"1+1 медиа выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. А особенно, когда речь идет о важном вопросе языка. Только совместными усилиями всех игроков рынка возможно сдвинуть ситуацию. Сейчас же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым", - говорится в сообщении.

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Зрители будто бы раскритиковали дублирование сериала "Сваты". В соцсетях жаловалась как на качество дубляжа, так и непосредственно на украинский язык.

22 июля "1+1" начал показывать сериал на русском.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Отныне языком демонстрации фильмов в Украине является украинский. Ленты на иностранном языке могут демонстрировать, дублировать или озвучивать на государственном языке. Они могут содержать аудиодорожки на других языках. Показ иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами разрешен в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами нужно сообщать заранее.

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