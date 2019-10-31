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пятница, 01 ноября 2019 00:20

Женщина рассказала о непростой жизни переселенцев

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  Горловчанка Виктория Житенева. Фото: svoi.city
Горловчанка Виктория Житенева. Фото: svoi.city

Переселенка из Горловка Виктория Житенева живет в Харькове. Женщина снимает квартиру и устроилась на работу. Но в 2014 году в родном городе ей пришлось поголодать, пережить страшные обстрелы и увидеть собственное жилье разрушенным.

"Сложно воспроизвести, что происходило со мной в день отъезда из Горловки. Я не могу вспомнить ничего: ни как собиралась, ни как ехала. В моей памяти остался единственный эпизод – я стою в Бахмуте, жду автобус до Павлограда. Через нервное напряжение в те дни произошел сбой в памяти, видимо, она захотела стереть ужас" - говорит переселенка, передает svoi.city.

Вика надеялась на скорое освобождение Горловки. Она оставалась там даже после того, как в его только что отремонтированную квартиру попали осколки снаряда. Вылетело окно, упала часть стены.

"После этого ушла жить к родственнице, с ней пережидали обстрелы в подвале. До конца октября того года ясно осознала, что нужно действовать. Но у меня не было денег", - добавляет женщина.

Потом неожиданно познакомилась в соцсетях с семьей из Павлограда – они смогли передать деньги на билеты, чтобы я добралась до них. Они ехали в отпуск и оставили меня жить в своей квартире. Когда они вернулись после месячного отсутствия, я нашла другое жилье – комнату в общежитии.

Устроилась работать в магазин. Там хозяйка разрешала брать продукты в долг – так и протянула. Потом еще несколько раз меняла работу, но Павлоград очень маленький город и с трудоустройством проблемы.

"В Горловку не вернусь. Мне не с кем там общаться, негде жить и работать"

В Горловку не вернусь. Мне не с кем там общаться, негде жить и работать. Но и будущее для себя я вижу туманно.

Пока у меня есть работа - а я пропадаю на ней целыми днями и часто ночами-могу просуществовать. Мне 38 лет, хотелось бы родить ребенка. И быть с малышом, где жить и на что – такие вопросы очень беспокоят.

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В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев.

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