В Мариуполе переселенец открыл студенческую столовую

Для открытия столовой нужно 500 тысяч грн. Около четвертой части денег пойдет на ремонт помещения в 250 м2, остальное – на закупку мебели, техники для кухни. За 9 месяцев работы доход составил 300 тысяч грн. Об этом Gazeta.ua рассказывает дончанин Александр Патяка, который открыл в Мариуполе столовую "Черника".

Автор: delo.ua Чтобы открыть столовую понадобилось 500 тыс грн

200 тысяч грн на оборудование предприниматель получил от Программы развития ООН в Украине (ПРООН). Все остальные средства – собственные инвестиции.

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"Искал помещение для изготовления сыров сулугуни. Предложили место бывшего кафе при Приазовском государственном университете. Посмотрел и понял, что там должна быть столовая, – рассказывает Александр, – Начинали работать с 10 пицц, 20 булочек, 15 котлет, 10 отбивных, 25 клиентов. Через год стало 80 пицц, 120 булочек, 60 котлет, 75 отбивных и 250 клиентов в день. Сыры изготавливаем под заказ для торговых сетей и в собственные блюда".

Утром в столовую приходят студенты, на обед – офисные работники. Одновременно могут разместить до 80 человек. За день было максимум 250 посетителей. Ко дню рождения столовой действуют скидки 10% на все меню. В столовой есть своя группа в Facebook "Черника", где публикуют различные рецепты с сайтов кулинарии.

Фото: Предоставлено Александром Патякой

"Обед с горохового супа, каши с котлетой и простым салатом стоит 30 грн. Но люди не хотят покупать дешевые каши, типа пшенной. Больше всего любят картофельное пюре, запеченный картофель, куриные отбивные, – делится Александр, – Меню постоянно меняем. Смотрим, что больше покупают. Широкий ассортимент различных блюд. Только супов 7 видов".

Несколько месяцев Александр потратил на оформление разрешения аренды помещения в Фонде государственного имущества. За аренду сейчас платит 3000 грн, но каждый месяц сумма увеличивается на 30-50 грн, добавляется ставка инфляции.

"Люди, которые раньше арендовали помещение, вынесли и поломали все, что можно было. Были вырваны провода, порезанные трубы, – вспоминает Александр, – Делать ремонт помогали родственники. Получалось не все сразу, как я планировал".

В столовой работают 5 человек, из которых трое проходят стажировку. Всю еду, которую к вечеру не купили, списывают или забирают работники для домашних животных.

"Хотим изменить формат работы, поставить барную стойку. С 9 до 17 часов в" Чернике" будет столовая с готовыми блюдами, а после 18 – кафе, где можно будет делать заказ", – делится планами Александр.

Александр Патяка родом из Мариуполя. В Донецке занимался оптовой продажей книг, игрушек, продавал сыры. По первой специальности – инженер технолог организации общественного питания. В 2014 году вместе с женой переехал в Мариуполь к своим родителям.

Переселенка в Каменском начинала свой бизнес с точки продажи кофе и чая в спальном районе города. Идея появилась спонтанно вечером. Кофейную машину увидела впервые, как купили.