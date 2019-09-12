Сколько переселенцев-участников АТО получат компенсацию за жилье в этом году

В Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПЛ АТО. Фото: Укринформ

Министерство социальной политики Украины сможет выплатить дополнительную денежную компенсацию 35 внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость Украины.

6 сентября комитет по вопросам бюджета Верховной Рады утвердил распределение финансов, источником которых в 2017 году были поступления конфискованных средств, - сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

В Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПЛ АТО. За счет распределения Министерство дополнительно получит около 37 млн грн, что позволит компенсировать деньги еще 35 человек.

"С целью более эффективного и профильного использования средств по этой и другими программами, которые касаются жилищных вопросов ветеранов АТО, в следующем году указанные программы Министерством будут переданы в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ", – подытожили в Минсоцполитики.

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34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после завершения войны. 23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами.

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