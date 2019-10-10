Рассказали, как переселенцам оформить развод, если супруги по разные стороны линии разграничения

Только через суд переселенцам можно оформить развод, если с супругом или женой пропала связь или они находятся на оккупированной территории. Проще расторгнуть брак, если нет детей и вторая сторона не против оформить развод. Об особенностях такого дела Gazeta.ua рассказали юристы общественной организации "Донбасс SOS".

Автор: Из открытых источников Судебный сбор за иск о расторжении брака - 768,40 грн

"Обойтись без суда можно лишь в том случае, если у Вас нет детей младше 18 лет и фактически бывший супруг или супруга согласен (согласна) на развод. В таком случае Вы можете подать заявление о разводе в любой ЗАГС на территории Украины, - рассказывают правозащитники, - Присутствие второго супруга не обязательно. Однако от него нужно нотариально заверенное заявление о том, что он также просит разорвать брак. Через месяц по закону вы будете разведены".

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Во всех остальных случаях нужно обращаться в суд. Если супруги вместе подают заявление в суд, учреждение можно выбрать по месту регистрации или проживания. Но адрес нужно будет подтвердить пропиской в паспорте либо справкой переселенца. Спустя месяц с момента подачи заявления суд должен принять решение о разводе.

"Если у Вас есть несовершеннолетние дети, проще всего, если супруга все же удастся уговорить подписать совместное заявление о разводе для подачи в суд, - советуют юристы, - К заявлению необходимо приложить подписанный Вами обоими договор о том, с кем будут проживать дети, как будет помогать их обеспечивать и какое участие в их воспитании будет принимать второй супруг. При этом договор, в котором оговорена сумма алиментов, необходимо заверить нотариально.

У кого нет справки переселенца должны искать куда выехал суд на территорию подконтрольную Украине. Все адреса есть в распоряжении "Об определении территориальной подсудности дел" Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

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"Иск о разводе может подать и одни из супругов. Только не во время беременности и не в течение года с момента рождения ребенка, — отмечают юристы, — Заявление подается в районный суд по месту последнего известного проживания другого супруга. Но если Вы проживаете с ребенком до 18 лет, либо же по другим причинам не можете никуда выезжать — Вы можете подать иск в суд по месту своего проживания, приложив справку о здоровье или другие документы. Важно также потребовать, чтобы суд определил место проживания ребенка с Вами — в дальнейшем Вам это понадобится, например, при пересечении государственной границы. Тогда разрешение второго родителя не нужно".

Правозащитники отмечают, что на страницах многих судов на сайте "Судебная власть" есть образцы исковых заявлений о расторжении брака. Советуют сперва проверить эту информацию на сайте своего суда.

Судебный сбор за исковое заявление о расторжении брака составляет 0,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (до 01.12.2019 — 768,40 грн). Его можно оплатить онлайн на странице суда.

Автор: Из открытых источников Иск о разводе может подать и одни из супругов. Только не во время беременности и не в течение года с момента рождения ребенка

"Суд обязан обеспечить возможность второй стороне высказать свою позицию относительно заявленного иска, и уж как минимум убедиться в том, что супругу известно о том, что Вы разводитесь. Поэтому следует указать в заявлении действующий телефон супруга и его реальный адрес на подконтрольной территории, если есть, — отмечают юристы, — Напомните супругу, что даже если он не хочет являться в суд — он может просто прислать заявление с просьбой рассмотреть иск без его участия, с изложением своей позиции по иску".

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На практике во многих случаях суды отказываются рассматривать исковые заявления, в которых одновременно заявляются требования про расторжение брака и про взыскание алиментов. Юристы рекомендуют по этому вопросу либо проконсультироваться в суде, в который обращаетесь, либо подавать два отдельных иска.

"Если даже у Вас действительно давно нет связи с бывшим супругом, вы не знаете его реального адреса и телефона, не знаете даже, в какой стране он проживает и жив ли он — суд не вправе отказать Вам в принятии иска о расторжении брака, — настаивают юристы, — Если никакой связи нет больше года — можете подать заявление о признании его пропавшим без вести. Такое заявление подается в районный суд по месту Вашего проживания, либо по месту последнего проживания супруга или по месту нахождения его имущества. На сайтах некоторых судов также есть образцы подобных заявлений".

После признания супруга без вести пропавшим можно обращаться с этим решением суда в ЗАГС. Там пишете заявление о расторжении брака.

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