Активисты разработали юридическое приложение для переселенцев и жертв насилия

Правозащитники создали универсальный юридический справочник "Твое право". В нем круглосуточно и бесплатно смогут получить помощь люди, которые пострадали в результате военных действий, стали жертвами насилия и торговли людьми. Об этом Gazeta.ua рассказывает Елена Демешко, представитель общественной организации "ДонбасSOS".

Автор: Из открытых источников Активисты обновляют информацию и сообщают о новостях пользователям

"Когда мы начинали работу над приложением, то основной задачей было включить как можно больше практической информации. В частности, для тех, кто проживает на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, - рассказывает активистка, - Но в ходе наполнения и запуска мы поняли, что наш мобильное приложение будет актуальным всем гражданам, которые так или иначе столкнулись с конфликтом, их родственникам, детям, также иностранцам и лицам без гражданства".

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Приложение состоит из трех блоков: "Права людей, пострадавших в результате конфликта в Украине", "Права лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия" и "Права лиц, пострадавших от торговли людьми".

"В разделе по наследованию можно найти информацию не только о том, как оформить наследство, которое осталось на временно оккупированных территориях, но общую информацию одинаковую для всех. Куда обращаться, в какие сроки, какие налоги нужно уплатить, - отмечает Елена, - При этом мы стараемся подавать информацию можно проще, разбивая на пункты и подпункты, чтобы обычному человеку, который никак не связан с юридическими терминами и процедурами, было все доступно и понятно".

Автор: Предоставлено ОО "Донбасс СОС" В приложении есть юридическая информация, ссылки на законы и образцы заявлений

В каждом из разделов есть перечень основных тем с ответами, ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты и образцы актуальных заявлений. В личном кабинете пользователь может хранить необходимую информацию и документы. Также через программу можно обратиться непосредственно на горячую линию ОО "ДонбасSOS".

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"Отслеживаем актуальные изменения в законодательстве, постоянно обновляем информацию. Обязательно сообщаем об этом наших пользователей - на телефон в формате push-сообщений приходят короткие СМС об изменениях и на что нужно обратить внимание. Это очень удобно, потому что человеку не нужно тратить свое время на перелистывание интернета и поиск последней важной информации", - считает Елена.

Мобильное приложение "Твое право" бесплатно можно загрузить в телефон на операционной системе iOS и Android.

За два года в Украине по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей-пеерселенцев. Это 1 150 граждан