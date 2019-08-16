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суббота, 17 августа 2019 04:20

Рассказали, сколько переселенцев обеспечили собственным жильем

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  Сколько переселенцев в Украине обеспечили собственным жильем. Фото: aif.ua
Сколько переселенцев в Украине обеспечили собственным жильем. Фото: aif.ua

За два года в Украине по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей-пеерселенцев. Это 1 150 граждан.

"Благодаря работе Фонда с органами власти и при поддержке международных организаций удалось осуществить адаптацию условий ряда программ к потребностям ВПЧ. Несмотря на неудовлетворительное финансирование, благодаря активной работе Фонда удалось за 2 года обеспечить по всем программам собственным жильем 310 семей вынужденных переселенцев, а это 1 150 граждан Украины. Следовательно, механизмы есть, осталось изменить позицию государства", – рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный.

Для комплексного решения жилищного вопроса переселенцев внутреннего ресурса недостаточно.

"Надо рассчитывать на помощь международных донорских финансовых институтов. Одним из лидеров здесь является Банк развития Совета Европы, который эффективно работает в странах Балкан, Грузии, Молдове. БРСЕ как неприбыльная организация предоставляет возможность кредитовать приобретение жилья ВПЧ под минимальный процент, значительно ниже того, что предлагают отечественные банки. Это было бы постоянным решением для переселенцев, которые являются экономически активными. Для же социально незащищенных государство обязано предоставлять арендное или социальное жилье без права его приватизации", – считает мужчина.

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34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после завершения войны. 23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами.

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