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воскресенье, 06 мая 2018 00:15

"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом
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Фото социального проекта "Птица с одним крылом», где Екатерина фотографировала особых детей
Фото: Предоставлено Екатериной Птахой
Для фотографирования свадьбы нужно два фотоаппарата
Каждая фотосессия для клиента как фототерапия, особенно для семейных пар
Стоимость оборудования 70 тысяч грн
Сейчас Екатерина работает фотографом в Львовском областном центре здоровья

Для стабильного дохода, фотографу нужно найти 5-7 постоянных клиентов, которые будут несколько раз в год заказывать фотосессии. Первое время работала бесплатно и делала фото социальных проектов про переселенцев и детей с аутизмом. Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Птаха из Луганска. Она после переезда во Львов начала профессионально заниматься фотографией.

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"Каждая моя фотосессия для клиента как фототерапия, особенно для семейных пар. Помогаю пережить разные эмоции и ловлю их на фото, - рассказывает Екатерина, - Стали узнавать после социального проекта "Птица с одним крылом ", где фотографировала особых детей. Я их по другому чувствую, потому что сама воспитываю такого ребенка ".

Первый фотоаппарат приобрела в Луганске. Это была бюджетная фототехника. Сейчас имеет два фотоаппарата с объективом за 70 тыс. грн. Часть денег занимала у подруги и получила по грантовой программе.

Автор: Предоставлено Екатериной Птахой
  Каждая фотосессия для клиента как фототерапия, особенно для семейных пар
Каждая фотосессия для клиента как фототерапия, особенно для семейных пар

"Не важно сколько стоит фотоаппарат. Главное то, кто за объективом. Пока ты не вложишь душу в работу, дорогая техника останется просто техникой. После часовой съемки могу выйти вся мокрая и со сорванным голосом, - отмечает Екатерина, - Считаю, что конкурентов нет. Просто нужно найти своего клиента. Так же как и парикмахера, который чувствует ваши волосы и делает красивые прически".

Екатерина любит фотографировать репортажные и портретные фото. Пейзажи и архитектура не ее направление. Сотрудничает с несколькими организациями и делает фотосессии частным клиентам. Новые заказы получает через рекомендации довольных клиентов и через социальные сети.

Автор: Предоставлено Екатериной Птахой
  Для фотографирования свадьбы нужно два фотоаппарата
Для фотографирования свадьбы нужно два фотоаппарата

"Для фотосъемки свадьбы нужно иметь два фотоаппарата. Это около 10 кг, что носишь на своей шее. Поэтому возникают различные проблемы со здоровьем, - рассказывает Екатерина, - Кроме сложности работы, в стоимость фотосессии нужно закладывать амортизацию техники. Но главное, ничего не разбить. Знакомый при работе на свадьбе разбил рабочий объектив за 30 000 грн и клиенты половину праздника были без фото".

Сейчас Екатерина работает фотографом в Львовском областном центре здоровья и занимается проектом "Настоящая медицина".

"Хотелось показать, что есть специалисты, которые хорошо выполняют свою работу и не берут взяток. Сейчас посещаю больницы и фотографирую. Прячусь за углами, чтобы поймать настоящую атмосферу. Остались еще сделать фото врачей во время родов, - делится Екатерина, - Многие люди ждут этот проект. Отберем для фотовыставки 20 работ. Это будет не просто, ведь только из одной больницы выходит 5-6 добротных фото".

Автор: Предоставлено Екатериной Птахой
  Екатерина любит фотографировать репортажные и портретные фото
Екатерина любит фотографировать репортажные и портретные фото

В 2014 году Екатерина Птаха переехала с сыном из Луганска во Львов. Ранее фотосъемка была как хобби. Имеет образование руководителя танцевального коллектива и воспитателя, но никогда не работала по специальности.

Для открытия школы анимации в Киеве нужно арендовали помещение на несколько месяцев у метро, ​​приобрели 10 столов, стульев, компьютеров и проектор, создать сайт и запустили рекламу. В общем, потратили около 420 тысяч грн.

Автор: Анна Деревянко
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