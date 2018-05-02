"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом

Для стабильного дохода, фотографу нужно найти 5-7 постоянных клиентов, которые будут несколько раз в год заказывать фотосессии. Первое время работала бесплатно и делала фото социальных проектов про переселенцев и детей с аутизмом. Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Птаха из Луганска. Она после переезда во Львов начала профессионально заниматься фотографией.
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"Каждая моя фотосессия для клиента как фототерапия, особенно для семейных пар. Помогаю пережить разные эмоции и ловлю их на фото, - рассказывает Екатерина, - Стали узнавать после социального проекта "Птица с одним крылом ", где фотографировала особых детей. Я их по другому чувствую, потому что сама воспитываю такого ребенка ".
Первый фотоаппарат приобрела в Луганске. Это была бюджетная фототехника. Сейчас имеет два фотоаппарата с объективом за 70 тыс. грн. Часть денег занимала у подруги и получила по грантовой программе.
"Не важно сколько стоит фотоаппарат. Главное то, кто за объективом. Пока ты не вложишь душу в работу, дорогая техника останется просто техникой. После часовой съемки могу выйти вся мокрая и со сорванным голосом, - отмечает Екатерина, - Считаю, что конкурентов нет. Просто нужно найти своего клиента. Так же как и парикмахера, который чувствует ваши волосы и делает красивые прически".
Екатерина любит фотографировать репортажные и портретные фото. Пейзажи и архитектура не ее направление. Сотрудничает с несколькими организациями и делает фотосессии частным клиентам. Новые заказы получает через рекомендации довольных клиентов и через социальные сети.
"Для фотосъемки свадьбы нужно иметь два фотоаппарата. Это около 10 кг, что носишь на своей шее. Поэтому возникают различные проблемы со здоровьем, - рассказывает Екатерина, - Кроме сложности работы, в стоимость фотосессии нужно закладывать амортизацию техники. Но главное, ничего не разбить. Знакомый при работе на свадьбе разбил рабочий объектив за 30 000 грн и клиенты половину праздника были без фото".
Сейчас Екатерина работает фотографом в Львовском областном центре здоровья и занимается проектом "Настоящая медицина".
"Хотелось показать, что есть специалисты, которые хорошо выполняют свою работу и не берут взяток. Сейчас посещаю больницы и фотографирую. Прячусь за углами, чтобы поймать настоящую атмосферу. Остались еще сделать фото врачей во время родов, - делится Екатерина, - Многие люди ждут этот проект. Отберем для фотовыставки 20 работ. Это будет не просто, ведь только из одной больницы выходит 5-6 добротных фото".
В 2014 году Екатерина Птаха переехала с сыном из Луганска во Львов. Ранее фотосъемка была как хобби. Имеет образование руководителя танцевального коллектива и воспитателя, но никогда не работала по специальности.
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