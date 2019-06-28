Правительство будет выделять переселенцам жилье по новой системе

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок распределения жилья для переселенцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"Правительство Украины утвердило постановление, разработанное МВОТ, которое определяет порядок формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ и Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания ВПЛ", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в министерстве, принятие постановления позволит применять прозрачный механизм балльной системы распределения жилья для переселенцев. А также предоставить его наиболее уязвимым категориям населения: семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе с инвалидностью, беременным женщинам, лицам, утративших трудоспособность, пенсионерам.
В ведомстве также подчеркнули, что в основу порядка положена "балльная система распределения жилья по критериям уязвимости".
Напомним, в Украине 1,5 млн вынужденных переселенцев не имеют собственного жилья.
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