Правительство будет выделять переселенцам жилье по новой системе

Балы помогут сделать механизм предоставления жилья более прозрачней

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок распределения жилья для переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"Правительство Украины утвердило постановление, разработанное МВОТ, которое определяет порядок формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ и Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания ВПЛ", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в министерстве, принятие постановления позволит применять прозрачный механизм балльной системы распределения жилья для переселенцев. А также предоставить его наиболее уязвимым категориям населения: семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе с инвалидностью, беременным женщинам, лицам, утративших трудоспособность, пенсионерам.

В ведомстве также подчеркнули, что в основу порядка положена "балльная система распределения жилья по критериям уязвимости".

Напомним, в Украине 1,5 млн вынужденных переселенцев не имеют собственного жилья.

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