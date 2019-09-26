Переселенка стала волонтером-парикмахером

Галина Корниец. Фото: Волынские новости

Переселенка из Молодогвардейска Луганской области Корниец Галина пять лет живет в Луцке . Сюда женщина переехала вместе с семьей, корда начались боевые действия. За это время город стал для них родным, дочь получила образование и работает парикмахером.

В Молодогвардейске Галина работала парикмахером и преподавала парикмахерское дело в лицее. Было достаточно клиентов, неплохо зарабатывала. Женщина призналась, что до рождения сына не сталкивалась с проблемами лиц с инвалидностью. Он имеет органическое поражение центральной нервной системы, пишут Волынские новости.

Максим будто открыл ей глаза, что есть люди, которые нуждаются в помощи посторонних. Женщина решила бескорыстно помогать им – стричь, красить волосы. Галина регулярно раз в неделю ездила в местный хоспис и интернат для детей с инвалидностью в Краснодоне (сейчас Сорокино - Gazeta.ua). Когда семья переехала на Волынь, Галина продолжила волонтерскую деятельность.

"Все хотят быть красивыми. Если я могу подарить таким людям улыбку и улучшить им настроение, то почему этого не сделать?", – считает Галина.

Галина нашла в Луцке постоянных клиентов.

Женщина с улыбкой рассказывает, что когда работала парикмахером при шахте, завидовала работникам администрации. Мол, она всегда на ногах, делает однотипные стрижки, а они на каблучках и сидят в кабинетах. Поэтому получила высшее образование и устроилась бухгалтером. Однако со временем поняла, что цифры, балансы и отчеты – не ее стихия. Поэтому вернулась к парикмахерской деятельности.

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