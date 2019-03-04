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понедельник, 04 марта 2019 08:15

Переселенка создает необычную посуду

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  Переселенка с Донбасса создает в Одессе необычную глиняную посуду с вдохновляющими надписями. Фото: из личного архива.
Переселенка с Донбасса создает в Одессе необычную глиняную посуду с вдохновляющими надписями. Фото: из личного архива.

Переселенка из Донецка Екатерина Воронина, которая уже 5 лет живет в Одессе, создает необычный глиняная посуда. Это особые чашки и тарелки – мотиваторы, позволяющие взглянуть на жизнь по-новому.

"Раньше и не думала, что буду иметь дело с керамикой. Вообще по образованию я - менеджер внешнеэкономической деятельности. Конечно, всегда любила делать что-то своими руками, как-то вязала игрушки, например. А для фотосессий перекрасила мебель и создавала небольшие декорации. Но что смогу лепить посуду, не представляла", - говорит Катя, пишет odessamedia.net.

Пять лет назад рукодельница задумала отдать на рисование старшую дочь. Тогда с художественной студией не сложилось. Зато понравилась гончарная мастерская, куда записали дочку. Наблюдая за детьми, Екатерине тоже захотела попробовать что-то слепить.

"Первое изделие я так и не довела до ума. Но я как только прикоснулась к глине, уже не могла остановиться. К тому же мне понравилось, что из глины можно делать что угодно и как угодно. Осваивала ремесло методом проб и ошибок. Смотрела ролики на ютубе, много читала. Пыталась делать так, как чувствую, чтобы мне самой это нравилось", - добавляет мастерица.

Через некоторое время мастерица стала выкладывать фото готовых изделий в соцсетях. Люди оставляли положительные отзывы. Сначала ездила обжигать посуду в местную "Гончарную студию", а потом созрела для собственной мастерской.

Сначала хобби просто помогало отвлечься от грустных мыслей, а потом и доход приносил. Сейчас у мастерицы заказывают посуду и в Украине, и за рубежом: в Америке, Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии, Австралии. Людям по душе пиалочки, стаканы, чашки, миниатюрные тарелочки, кувшины и оригинальные надписи на них.

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По состоянию на 25 февраля 2019 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 364 611 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым, информирует пресс-центр Министерства социальной политики Украины.

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Дата
04
марта

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