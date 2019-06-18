Переселенка шьет сумки из рекламных баннеров

Переселенка из Макеевки шьет сумки из использованных рекламных баннеров. Фото: из собственного архива

Переселенка из Макеевки Екатерина Уварова шьет в Харькове сумки-шоперы из использованных рекламных баннеров.

"Человечество давно вышло из пещер, где было актуально носить шкуры диких зверей: мы живем совсем в другое время, когда имеется большое число новых материалов. При этом мусор – серьезная и большая проблема", – говорит Екатерина, передает dnews.dn.ua.

Пока предпринимательница отшила первые 15 сумок. Материалами для необычных аксессуаров стали рекламные баннеры конкурсов красоты "Мисс Макеевка", в которых Екатерина принимала участие. Еще со школьных лет она интересовалась модой, поэтому талант к созданию чего-то модного и креативного у харьковского дизайнера давно.

"Работая над созданием bannerbag (сумки и аксессуары с использованием баннеров наружной рекламы), поняла, что вполне креативно можно подходить к идее переработки мусора", – отметила переселенка.

Дизайнер планирует также комбинировать с баннерной сеткой джинс.

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Верховной раде Украины предлагают разрешить эксперимент по обмену жилья переселенцев, что находится на неподконтрольных украинской власти территориях, на жилье на подконтрольных территориях. Так, законопроектом "О проведении эксперимента по обмену жилья, которое находится в собственности внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", предлагается законодательно обеспечить проведение эксперимента.