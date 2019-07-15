Переселенка открыла косметологическую студию дома

Переселенка с Луганска открыла косметологическую студию

Переселенка из Луганска Светлана в Сватово получила новую профессию - косметолог и массажист.

Переехала женщина в 2014 году с мамой и младшим сыном. Муж остался в Луганске, потому что нужно ухаживать за домом и квартирой старшего сына, говорит Светлана, пишет dnews.dn.ua Фамилию просит не указывать.

"Друзья помогли нам найти квартиру в Сватово. Платили только за коммунальные услуги. Живем так уже пятый год. Старший сын нашел работу в Киеве. Невестка во время переезда была беременной. Поэтому моя внучка родилась уже в Сватово. А еще наш младший сын уже закончил школу и в прошлом году поступил в один из харьковских университетов", - поделилась переселенка.

В Луганске Светлана работала медсестрой в областной детской больнице.

В центре занятости ей предложили сотрудничество с Международной организацией по миграции (МОМ). Они внедряли проект для переселенцев. За грантовые деньги выучиться на массажиста. Первый раз отказалась. Потом предложение поступило во второй раз. Решила попробовать. В Луганске делала реабилитационные массажи детям в больнице.

Женщина написала бизнес-план, защитила проект и выиграла грант на обучение. За проектом можно было выбрать любое учебное заведение. Светлана выбрала Центр развития салонного бизнеса в Киеве. Училась 3 месяца по программам "Школа массажа" и "Школа косметологии". После окончания получила диплом государственного образца.

Сначала женщина делала массажи родным и знакомым. Затем ее рекомендовали другим. Так нарабатывала базу клиентов.

За грант Светлана купила оборудование для косметических процедур. Кроме массажа лица и различных масок делает другие процедуры по очищению и омоложению кожи.

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