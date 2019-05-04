 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1323
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 522
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 990
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1962
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5193
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1800
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1872
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3042
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5402
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6741
Фото
Все фото
6
5
4
6
6
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
В США показали фото из жизни украинских переселенцев
В США показали фото из жизни украинских переселенцев
Переселенка рассказала как открыть бизнес по организации праздников
Переселенка рассказала как открыть бизнес по организации праздников
Донецкий архитектор создает невероятные скульптуры из глины
Донецкий архитектор создает невероятные скульптуры из глины
Видео
Все видео
Переселенец открыл инкубационную станцию
Переселенец открыл инкубационную станцию
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенец производит 16 видов элитных сыров
Переселенец производит 16 видов элитных сыров
Переселенка вместе с детьми создает социальные мультфильмы
Переселенка вместе с детьми создает социальные мультфильмы
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2601
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1125
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1287
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3024
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1809
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 00:16

Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
6

  Комментировать

Сейчас тратит несколько тысяч гривен в месяц на материалы для украшений
Фото: Предоставлено Еленой Ткаченко
Когда гуляет с ребенком берет с собой органайзер с украшениями.
Стоимость украшений 70-100 гривен, за повязки - максимум 150 гривен
Самая распространенная фраза с отказом, что слышит "У нас еще волосы не выросли"
Часто посещает благотворительные фестивали, уличные ярмарки.

Чтобы помогать больным детям, хватит и небольшой суммы. Только деньги надо потратить на ленты, сделать из них украшения и продать всем неравнодушным. Тогда из 200 гривен можно сделать 1000 гривен. И это беспроигрышный вариант благотворительности - люди помогают и получают украшение.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 28-летняя Алена Ткаченко из Донецка. Она в 2016 году начала делать украшения для девочек и женщин, а все вырученные деньги перечислять больным детям.

"В социальных сетях увидела фото девочки с ДЦП. Захотела помочь. Но не знала как проверить документы, чтобы мои деньги не пошли мошенникам. В поддержку девочки продавали украшения. Заказала себе разного и понравилась идея. Тоже хотела бы помогать другим. Но 200 гривен, что могла выделить достаточно мало для больших нужд. А можно на эти деньги купить материал, что-то сделать и продать на тысячу, - вспоминает Елена, - Всю жизнь занималась танцами, сама шила костюмы, вышивала крестиком. Посмотрела купленную украшение и поняла, что могу тоже сделать. Так в декрете, пока ребенок спит, начала делать цветы и различные украшения из лент".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенец учит ребят делать вещи для дома

Сначала купила лент, бусинок и различных материалов на 50 гривен. Чтобы сделать одно украшение тратила около часа. Но дело не пошло, Елена бросила занятие.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко
  Часто посещает благотворительные фестивали, уличные ярмарки.
Часто посещает благотворительные фестивали, уличные ярмарки.

"Муж сказал, что надо еще раз попробовать и не бросать дело. Потом увидела фото девочки с лейкозом, которая была немного младше моего ребенка. Ей надо было 4 млн гривен. Решила под нее сделать украшения, - делится Елена, - Сделала бантики по 30 гривен за пару. Попросила у знакомых стол пластиковый. Муж вывозил в парк на выходных. Пока я стояла продавала украшения, он с ребенком гулял. В будни ходила и продавала по детским площадкам. Так за несколько недель собрала 3-4 тысячи гривен и перевела девочке на счет. Появился азарт, кол и начало все получаться".

В следующий раз Елена купила материалов уже на 400 гривен, что получала как переселенка. Сейчас тратит несколько тысяч. Больше всего покупают заколки с популярными персонажами, цветами, единорогами. Их стоимость 70-100 гривен, за повязки - максимум 150 гривен. Может день продать 10 украшений, а бывают такие же объемы и в месяц.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко
  Самая распространенная фраза с отказом, что слышит "У нас еще волосы не выросли"
Самая распространенная фраза с отказом, что слышит "У нас еще волосы не выросли"

"Когда гуляю с ребенком, хожу с органайзером с украшениями. Некоторые люди подходят, интересуются. Мне кажется, что на Академгородке, где живем, меня уже все знают. Удивляет, что иногда не находят 50 гривен на пару бантиков. Это по сути две чашки кофе, которые покупают с собой на прогулку, - рассказывает Елена, - Где-то 30% поддерживают инициативу. Часто с радостью покупают мамы мальчиков на подарок другим. Но самая распространенная фраза с отказом, что слышу "У нас еще волосы не выросли". Или очень долго придирчиво выбирают. Это же в первую очередь благотворительная инициатива. Я не заработают ни копейки от продажи".

Продает украшения через социальные сети на личной странице и группе в Viber. Также часто посещает благотворительные фестивали, уличные ярмарки. Предлагает украшения и на детских площадках рядом со своим домом.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко
  Стоимость украшений 70-100 гривен, за повязки - максимум 150 гривен
Стоимость украшений 70-100 гривен, за повязки - максимум 150 гривен

Участниками инициативы также стали владельцы магазинов, кафе. Они предложили Елене разместить в них украшения для продажи среди своих клиентов. Так в полтавском кафе за месяц продали украшений на 2000 гривен.

"Я еще помогаю собирать вещи детям, подключаюсь к большим сборам конкретному ребенку. В Запорожье есть знакомая, которая посещает очень бедные детские дома. Уверена, что вещи, передаю, а не будут проданы. Помогаю ей организовывать мастер-классы. Ищу спонсоров и мастеров, которые могут провести что-то, - делится Елена, - Также вместе с другими продавцами провожу благотворительные аукционы. Например, чашку за 100 гривен продаем за 500. И деньги сразу перечисляем на карточку ребенка. В группах выставляет отчеты об оплате".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкий архитектор создает невероятные скульптуры из глины

По заказу почти не делает украшения. Отмечает, что не хватает времени и в этом случае надо было бы поднимать цены втрое. До выхода на работу, занималась благотворительной делом около 8 часов в день. Кроме непосредственного изготовления украшения, надо сделать фото, разместить объявление, ответить на вопросы клиентов, упаковать и отнести на почту.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко
  Когда гуляет с ребенком берет с собой органайзер с украшениями.
Когда гуляет с ребенком берет с собой органайзер с украшениями.

"Одна из участниц групп предложила мне работу в аптеке рядом с домом. Пока нет клиентов делаю заготовки украшений. Сейчас дома не выходит работать, потому что возвращаюсь поздно и надо уделить внимание ребенку и мужу, - делится Елена, - Мне интересно заниматься благотворительными ярмарками, привлекать людей к благотворительности. Когда люди ничем не рискуют и за свои деньги получают то".

Сейчас Елена поддерживает Марину из Житомирской области, которая имеет пороки развития ног и скоро должна родить ребенка. За деньги от продажи украшений и благотворительные взносы уже купили кроватку и комод для будущего ребенка, мультиварку, утюг, собрали одежду и планируют помочь с ремонтом в комнате.

"Интересно доводить дело до конца, а Марину не брошу и после родов. Хочется, чтобы она поверила в людей. Ее и похищали в рабство, били, издевались, отбирали карточку с пенсией, - рассказывает Елена, - Сейчас социальный работник пытается найти дом. Я нашла фотографа, которая согласилась провести бесплатную фотосессию для Марины".

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко
  Сейчас Елена заботится о Марине из Житомирской области, которая имеет пороки развития ног и скоро должна родить ребенка
Сейчас Елена заботится о Марине из Житомирской области, которая имеет пороки развития ног и скоро должна родить ребенка

Раз в три месяца пытается поехать к родным в Донецк. Там помогает семилетнему мальчику Артему Капустянин. У него ДЦП и нужно специальное питание. Одна банка смеси стоит 1500 гривен и хватает ее на три дня.

Елена Ткаченко по образованию провизор. В Макеевке работала заведующей аптекой. С 2014 года жили в Мариуполе, Краматорске, Запорожье и остались в Киеве. Переезжали по работе мужа.

Чтобы помочь взрослым онкобольным, две девушки создали благотворительный магазин. В интернете продают вещи, которые приносят небезразличные люди. На все вырученные деньги покупают лекарства для одной из киевских больниц.

Автор: Анна Деревянко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 27082
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 18685
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 Просмотров: 16446
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 14059
Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра
Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра
 1 Просмотров: 8289
Переселенцы
Переселенец открыл инкубационную станцию
Переселенец открыл инкубационную станцию
 Просмотров: 459
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
5
 Просмотров: 477
Переселенец изготавливает необычные чипсы из овощей
Переселенец изготавливает необычные чипсы из овощей Просмотров: 414
Социальные службы обвиняют двух переселенок в мошенничестве
Социальные службы обвиняют двух переселенок в мошенничестве Просмотров: 531
Переселенец создает необычное масло
Переселенец создает необычное масло Просмотров: 783
Больше всего комментируют
41
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
1
Фундамент летнего душа укладывают на сваях
Голосов: 1783
Голосование Прийнятные ли условия кредитования для переселенцев у 20 % годовых?
  • Так, по новым условиям можно взять кредит
  • Да, но придется во всем себе отказать
  • С такими условиями есть риск влезть в долги
  • Нет, потому что нет стабильного дохода
  • Не буду брать кредит за большой процент
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua