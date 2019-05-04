Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент

Фото: Предоставлено Еленой Ткаченко

Чтобы помогать больным детям, хватит и небольшой суммы. Только деньги надо потратить на ленты, сделать из них украшения и продать всем неравнодушным. Тогда из 200 гривен можно сделать 1000 гривен. И это беспроигрышный вариант благотворительности - люди помогают и получают украшение.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 28-летняя Алена Ткаченко из Донецка. Она в 2016 году начала делать украшения для девочек и женщин, а все вырученные деньги перечислять больным детям.

"В социальных сетях увидела фото девочки с ДЦП. Захотела помочь. Но не знала как проверить документы, чтобы мои деньги не пошли мошенникам. В поддержку девочки продавали украшения. Заказала себе разного и понравилась идея. Тоже хотела бы помогать другим. Но 200 гривен, что могла выделить достаточно мало для больших нужд. А можно на эти деньги купить материал, что-то сделать и продать на тысячу, - вспоминает Елена, - Всю жизнь занималась танцами, сама шила костюмы, вышивала крестиком. Посмотрела купленную украшение и поняла, что могу тоже сделать. Так в декрете, пока ребенок спит, начала делать цветы и различные украшения из лент".

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Сначала купила лент, бусинок и различных материалов на 50 гривен. Чтобы сделать одно украшение тратила около часа. Но дело не пошло, Елена бросила занятие.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко Часто посещает благотворительные фестивали, уличные ярмарки.

"Муж сказал, что надо еще раз попробовать и не бросать дело. Потом увидела фото девочки с лейкозом, которая была немного младше моего ребенка. Ей надо было 4 млн гривен. Решила под нее сделать украшения, - делится Елена, - Сделала бантики по 30 гривен за пару. Попросила у знакомых стол пластиковый. Муж вывозил в парк на выходных. Пока я стояла продавала украшения, он с ребенком гулял. В будни ходила и продавала по детским площадкам. Так за несколько недель собрала 3-4 тысячи гривен и перевела девочке на счет. Появился азарт, кол и начало все получаться".

В следующий раз Елена купила материалов уже на 400 гривен, что получала как переселенка. Сейчас тратит несколько тысяч. Больше всего покупают заколки с популярными персонажами, цветами, единорогами. Их стоимость 70-100 гривен, за повязки - максимум 150 гривен. Может день продать 10 украшений, а бывают такие же объемы и в месяц.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко Самая распространенная фраза с отказом, что слышит "У нас еще волосы не выросли"

"Когда гуляю с ребенком, хожу с органайзером с украшениями. Некоторые люди подходят, интересуются. Мне кажется, что на Академгородке, где живем, меня уже все знают. Удивляет, что иногда не находят 50 гривен на пару бантиков. Это по сути две чашки кофе, которые покупают с собой на прогулку, - рассказывает Елена, - Где-то 30% поддерживают инициативу. Часто с радостью покупают мамы мальчиков на подарок другим. Но самая распространенная фраза с отказом, что слышу "У нас еще волосы не выросли". Или очень долго придирчиво выбирают. Это же в первую очередь благотворительная инициатива. Я не заработают ни копейки от продажи".

Продает украшения через социальные сети на личной странице и группе в Viber. Также часто посещает благотворительные фестивали, уличные ярмарки. Предлагает украшения и на детских площадках рядом со своим домом.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко Стоимость украшений 70-100 гривен, за повязки - максимум 150 гривен

Участниками инициативы также стали владельцы магазинов, кафе. Они предложили Елене разместить в них украшения для продажи среди своих клиентов. Так в полтавском кафе за месяц продали украшений на 2000 гривен.

"Я еще помогаю собирать вещи детям, подключаюсь к большим сборам конкретному ребенку. В Запорожье есть знакомая, которая посещает очень бедные детские дома. Уверена, что вещи, передаю, а не будут проданы. Помогаю ей организовывать мастер-классы. Ищу спонсоров и мастеров, которые могут провести что-то, - делится Елена, - Также вместе с другими продавцами провожу благотворительные аукционы. Например, чашку за 100 гривен продаем за 500. И деньги сразу перечисляем на карточку ребенка. В группах выставляет отчеты об оплате".

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По заказу почти не делает украшения. Отмечает, что не хватает времени и в этом случае надо было бы поднимать цены втрое. До выхода на работу, занималась благотворительной делом около 8 часов в день. Кроме непосредственного изготовления украшения, надо сделать фото, разместить объявление, ответить на вопросы клиентов, упаковать и отнести на почту.

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко Когда гуляет с ребенком берет с собой органайзер с украшениями.

"Одна из участниц групп предложила мне работу в аптеке рядом с домом. Пока нет клиентов делаю заготовки украшений. Сейчас дома не выходит работать, потому что возвращаюсь поздно и надо уделить внимание ребенку и мужу, - делится Елена, - Мне интересно заниматься благотворительными ярмарками, привлекать людей к благотворительности. Когда люди ничем не рискуют и за свои деньги получают то".

Сейчас Елена поддерживает Марину из Житомирской области, которая имеет пороки развития ног и скоро должна родить ребенка. За деньги от продажи украшений и благотворительные взносы уже купили кроватку и комод для будущего ребенка, мультиварку, утюг, собрали одежду и планируют помочь с ремонтом в комнате.

"Интересно доводить дело до конца, а Марину не брошу и после родов. Хочется, чтобы она поверила в людей. Ее и похищали в рабство, били, издевались, отбирали карточку с пенсией, - рассказывает Елена, - Сейчас социальный работник пытается найти дом. Я нашла фотографа, которая согласилась провести бесплатную фотосессию для Марины".

Автор: Предоставлено Еленой Ткаченко Сейчас Елена заботится о Марине из Житомирской области, которая имеет пороки развития ног и скоро должна родить ребенка

Раз в три месяца пытается поехать к родным в Донецк. Там помогает семилетнему мальчику Артему Капустянин. У него ДЦП и нужно специальное питание. Одна банка смеси стоит 1500 гривен и хватает ее на три дня.

Елена Ткаченко по образованию провизор. В Макеевке работала заведующей аптекой. С 2014 года жили в Мариуполе, Краматорске, Запорожье и остались в Киеве. Переезжали по работе мужа.

Чтобы помочь взрослым онкобольным, две девушки создали благотворительный магазин. В интернете продают вещи, которые приносят небезразличные люди. На все вырученные деньги покупают лекарства для одной из киевских больниц.