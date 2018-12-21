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среда, 26 декабря 2018 00:27

Переселенец открыл вело-кофейню

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Переселенец из Луганска Никите Курилко открыл вело-кофе "ярни под названием" Coffee Brew Bike ". Обитает парень в Запорожье с семьей. Мечтает о собственном детский сад.

"Люблю общаться с детьми. Когда учился в Харьковской гуманитарно-педагогической академии на учителя младших классов в группе было 27 девушек и я, один парень. Не доучился - все время приходилось работать ", - говорит Никита, пишет life.pravda.com.ua.

Из Луганска выехал еще в феврале 2014-го, до оккупации. В Запорожье сменил шесть квартир. Женился на новом месте, родился сын.

  На кавабайк Никита потратил все свои сбережения. Фото: из личного архива Никиты
На кавабайк Никита потратил все свои сбережения. Фото: из личного архива Никиты

Начать собственное кофе-дело подтолкнула презентация директора Isla - компания которая запускала мобильные кофейни Coffee Brew Bike.

"Мои инвестиции в Coffee Brew Bike составляла 2,5 тысячи долларов (68 990 грн - Gazeta.ua). Это почти все мои сбережения на тот момент. В том году был крупное мероприятие: в Геническе на Азовском море проходила конференция реабилитационных центров - три дня, 5000 человек. За это время мне вернулась половина вложенного в бизнес ", - вспоминает Никита.

По словам парня, проблема - со стационарным местом. Постоянную аренду платить дорого, "стоять" также не выход. Максимальный заработок - 5000 гривен в месяц. И это при условии, если работать одному. Конкуренция в сегменте кофе очень большая, в Запорожье есть свои монополисты.

Конструкция вело-кофе "ярни довольно мобильная - она ​​зависит только от розетки. Если тебе необходимо переехать - не надо таскать кофе-машину с места на место, все оборудование состоит в тумбу.

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В Украине средний доход переселенца составляет 2187 грн. В сентябре 2018 среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЧ не превышает 5 тыс. грн. По словам главы представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Лотара Вайса, в ходе исследования было опрошено около 6000 человек.

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