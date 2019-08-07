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четверг, 08 августа 2019 00:15

Переселенец открыл собственное СТО

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  Переселенец из Донецка создал успешную СТО в Мирнограде. Фото: Шахтерский край
Переселенец из Донецка создал успешную СТО в Мирнограде. Фото: Шахтерский край

Дончанин Владимир Яроцкий открыл в Мирнограде станцию техобслуживания (СТО). Ремонтирует авто, находит клиентов для конкурентов и мечтает о дальнейшем расширении собственного дела.

"Перед войной выплатил большой кредит, который брал для своего бизнеса, у меня все было хорошо – богатый опыт, много клиентов, много работы. Но пришел 2014 год. Я с сумкой за плечами уехал из Донецка, все осталось там", – рассказывает Владимир, пишет сайт girnyk.dn.ua.

Сначала трудоустроился на СТО наемным работником, но мечтал снова иметь собственный бизнес и начал искать возможности для этого.

"На моем СТО в Донецке работали 9 человек, это был успешный малый бизнес. Умею это делать, поэтому решил и в Мирнограде открыть такую станцию технического обслуживания. В интернете нашел объявление о том, что можно подать заявку на грант, ведь нужно было много оборудования, ремонтировать автомобили", – говорит предприниматель.

Международная организация по миграции (МОМ) приобрела оборудование, в котором человек нуждался, чтобы начать работу СТО.

"Все, что зарабатывал до получения гранта, тратил на оборудование. На грантовые деньги приобрел подъемник, оборудование для компьютерной диагностики, гидравлического монтажа, чистки инжекторов. Работать стало намного легче", - добавил Владимир.

По условиям гранта предприниматель принял на работу в СТО двух человек, нашел помещение.

По словам мужчины, одной из самых больших проблем сегодня является нехватка квалифицированных работников. Сейчас у него проходят практику еще два человека, которых Владимир учит на месте, присматривается к их работе и отношению к обязанностям.

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От начала российского вторжения на территорию Украины исчезло 4,6 тыс. лиц. Эти данные сообщает Харьковская правозащитная группа, рассказал ее руководитель Евгений Захаров.

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