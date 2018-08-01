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среда, 01 августа 2018 10:21

Переселенцам построили бесплатное жилье

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В городе Богодухов Харьковской области 31 июля открыли первое социальное общежитие.

Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью будут жить бесплатно и столько, сколько захотят, обещают чиновники.

Автор: newsroom
  Харьковщина: для переселенцев построили бесплатное жилье
Харьковщина: для переселенцев построили бесплатное жилье

Там будут жить десять семей. Платить им придется только за коммунальные услуги, пишет segodnya.

"На данный момент цены не очень дешевые на жилье. Это вообще хорошо, что так получилось. Конечно, довольны! Ну, конечно, свое жилье - это хорошо. Без работы и с маленькими детьми на руках долго жили в съемной квартире, а теперь - получили свою", - поделилась Елена Бороденко, которая переехала из Антрацита Луганской.

В социальном общежитии для переселенцев будут жить десять семей. Платить им придется только за коммунальные услуги.

Здание бывшего диспансера перед заселением полностью отреставрировали, обставили новой мебелью и техникой. Таких общежитий в области будет несколько, обещает глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. Большинство достроят в этом году.

"В Богодуховском районе завершена реконструкция здания для социального жилья. 10 квартир для 30 человек - это красивая и плодотворное сотрудничество с немецкими партнерами и Украинским фондом социальных инвестиций. За год планируем по Харьковской области открыть еще 6 общежитий. А это - 100 квартир для почти 350 человек", - рассказала Светличная.

На Харьковщине живут около 130 тысяч переселенцев. Большинство из них, по данным Минсоцполитики, возвращаться назад уже не собираются.

"Харьковщина вообще в лидерах по многим позициям. Но если брать эту проблему - внутренне перемещенных лиц, - действительно, Харьковщина приняла очень много людей, наших граждан Украины, которые вынуждены были переехать из временно оккупированной территории. И она их приняла, как родных", - отметил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

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Такие общежития строят в Запорожской, Днепропетровской и Луганской областях. До конца года квартиры в них получат около 650 переселенцев.

2018 год с госбюджета на жилье для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен. Это в три раза больше чем в 2017 году. Льготными условиями могут воспользоваться не только переселенцы, но и участники АТО.

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Дата
01
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