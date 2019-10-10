Людям с инвалидностью дадут деньги на бизнес

shotam.info Николай Рубан

Чиновники предлагают изменить подход к выплатам малообеспеченным гражданам и людям с инвалидностью. Кабмин за 5 лет хочет трудоустроить 40% людей с инвалидностью

По закону Украины наличие группы инвалидности позволяет человеку работать полный или неполный рабочий день. Люди с инвалидностью рассказали, как относятся к таким новациям, пишет bizshid.

Николай Рубан с Луганщины, в Краматорск переехал еще до войны. На тележке человек более 10 лет после травмы, которую получил в результате аварии.

Сначала он научился ремонтировать обувь, хотел еще основать швейную мастерскую, но впоследствии стал маникюршей, сейчас к нему очередь на эти услуги - как из девушек, так и мужчин.

"В справке, которую выдали медики, написано, что я нуждаюсь в помощи посторонних лиц. При этом меня охотно отправляли на тренинги, я учился, мне было больно это. Я считаю, что человек должен работать, это отвлекает от многих мыслей, приносит пользу и в конце деньги", - сказал Николай Рубан.

Вместе с женой, которая имеет социальную парикмахерскую, Николай хочет создать полноценный бизнес, будет приносить ему прибыль и позволит не зависеть от социальных выплат.

"Это хорошо, если государство будет стимулировать людей с инвалидностью к работе. Я знакомых, которые хотят работать, у них есть идеи для собственного дела, если бы они получили грант для старта, это позволило бы воплотить их мечты. В свое время я тоже получил грант, сейчас развиваю маникюрную дело и хочу научиться рисовать, ведь часто клиенты просят рисунок сделать на ногтях ", - поделился Николай.

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Переселенка из Горловки Татьяна Бобровская работала дистанционно в рекламном агентстве. За последние два года сменила три работы - из-за занятости в спорте оставила их. Юрист по специальности Татьяна на тележке с детства, говорит, что некоторые работодатели идут навстречу и разрешают работать дома, ведь не у всех есть обустроенное пространство для колясочников.

"По моему мнению, люди старшего возраста не очень хотят работать, ведь привыкли к получению денег на карточку, имея убеждение, что им кто-то виноват. Те, кому до 40 лет, более активны и ищут работу. Сейчас можно найти ее через интернет много предложения, - говорит Татьяна. - Если государство будет помогать начать собственное дело людям с инвалидностью - это хорошо, я поддерживаю такие новации".

В правительстве хотят создать онлайн-платформу, которая поможет людям с инвалидностью, которые хотят работать, контактировать с работодателями. Тем, кто захочет попробовать себя в бизнесе, чиновники обещают помощь в открытии собственного дела.

Переселенка с Молодогвардейска Луганской области Галина Корниец пять лет живет в Луцке. Сюда женщина переехала вместе с семьей, корда начались боевые действия. За это время город стал для них родным, дочь получила образование и работает парикмахером.