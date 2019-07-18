К концу лета переселенцев выселят из модульного городка

Сейчас в модульном городке живет 302 человека: 130 детей, 33 пенсионеры и 17 многодетных семей.

В Харькове переселенцы из модульного городка на просп. Ландау должны найти себе жилье до 30 августа.

В Харьковском горсовете утверждают, что помещения не переживут зиму, поскольку находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщила заместитель городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, есть высокий риск пожаров, передает "KHARKIV Today".

"Это нежилые помещения в виде контейнеров, для временного пребывания", – заявила Горбунова-Рубан.

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Переселенцы должны покинуть модульный городок еще и потому, что из-за плохой вентиляции в помещениях скапливается конденсат, от него страдает электропроводка. Этой зимой в городке участились замыкания, был один небольшой пожар. Тогда обошлось без пострадавших, но, по мнению Горбуновой-Рубан, помещения не переживут зиму.

Транзитный городок был открыт в январе 2015 года. Через него прошло более 800 человек. Одновременно в модулях жили 360-370 людей. Сейчас там 302 человека, в том числе 130 детей, 33 пенсионера и 17 многодетных семей.

Чиновники утверждают, что большинство людей не хотят уезжать, объясняют это тем, что им сложно или дорого снимать жилье. По данным горсовета, из всех жителей городка работают всего 13 человек. В горсовете предложили пенсионерам устроить их в интернаты для пожилых одиноких людей, но все отказались. Не захотели переехать в специализированные учреждения и люди с инвалидностью.

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Несколько многодетных семей приняли предложение поселиться в общежитии, построенном за деньги немецкого правительства в Дергачевском районе.

Но большинство – против выселения. По словам Горбуновой-Рубан, никто не будет принудительно выселять людей. Решения этой проблемы в горсовете пока не видят.

По словам переселенцев, в последний раз со всеми жителями домиков и общежитий заключили договор только на 4 месяца – до 1 сентября, хотя раньше документы подписывали на полгода. Люди не хотят уезжать и согласны за свой счет ремонтировать помещения, если понадобится.

"В общежитии вообще все хорошо, а в домиках, я знаю, есть небольшие проблемы. В частности, пол провалился у кого-то. Но люди готовы сделать все сами. Пока мне не поступало никаких сообщений о том, чтобы я выселялась. Горбунова-Рубан предупредила только многодетные семьи, чтобы готовились съезжать", – рассказала одна из жительниц модульного городка Елена.

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