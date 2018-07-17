Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине

Чтобы открыть собственную точку по продаже бургеров, нужно более 100 тысяч гривен. Деньги пойдут на оборудование, мебель, аренду, зарплату работникам и продукты. Чтобы иметь постоянных покупателей, нужно предлагать всегда свежую продукцию и учитывать вкусы большинства клиентов. Об этом Gazeta.ua рассказывает бывший пожарный Антон Гармаш из Шахтерска Донецкой области. Он переехал к родным в город Городня Черниговской области. Там открыл сначала киоск, а затем и кафе быстрого питания по продаже уличной еды "Анкор бургер хаб".
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"Сразу после переезда, удалось открыть киоск на местном рынке. Арендовал шесть квадратных метров и торговал сам с женой. Был удивлен, что эта ниша была свободной, - делится Антон, - А уже в июле этого года, открыли новое кафе. Часть средств удалось собрать собственными силами, а деньги на новое оборудование получил от Международной организации миграции ".
В помещении кафе расположены два столика и барная стойка. Есть аппарат для пончиков и фритюрница. В меню планирует добавить картофель фри, собственную выпечку, молочные коктейли, чай и кофе.
"Готовим бургеры при покупателях. Тратим только одну минуту на один заказ. Понимаем, что время самый ценный ресурс наших клиентов. Это также дает возможность обслуживать больше посетителей. Можем убрать какой-то ингредиент, или добавить что-то, если покупатель попросит, - делится Антон, - Покупает бургеры преимущественно молодежь. Любят чизбургер с куриным мясом и чизбургер с курицей и грибами ".
Предлагают 10 видов бургеров. Стоимость от 18 до 28 гривен. Используют четыре вида мяса: куриное, свино-говяжье, индюшачье и рыбное. Все готовят сами, кроме булочек. В блюда добавляют свежие продукты. Принципиально не используют замороженное мясо.
"Выходим на местные ярмарки и фестивали. Обслуживаем участников и организаторов праздников. Можем накормить около 500 человек, - рассказывает Антон, - Не остается лишних продуктов, умеем рассчитать нужное количество. Лучше предложим посетителям заменить какой-то продукт, который уже закончился, чем будем готовить со вчерашнего".
В ближайшее время планирует создать страницу кафе в facebook и провести рекламную кампанию в городе, чтобы привлечь новых клиентов.
"В Шахтерске начинал бизнес по продаже попкорна. Так и появилась идея названия: соединил свое имя с попкорном и получилось" Анкорн ", - делится Антон, - Работая по основному месту работы, приходилось искать и подработку. Взвесил все за и против, сделал вывод, что нужно выбрать одно дело, и приложить 110% для его воплощения. Выбрал развитие и серьезный труд, вместо романтики работы пожарным. Людям нравился МакДональдс. Захотел сделать что-то подобное, дешевле и вкуснее".
Антон Гармаш переехал из города Шахтерска Донецкой области. В Городне Черниговской области живет родня. До переезда, 11 лет работал в МЧС пожарным. В 2011 году уволившись, открыл собственное дело. Начал собственноручно изготавливать и продавать уличную еду. Имел четыре киоска уличной еды в двух городах. С началом военных событий удалось частично вывезти оборудование.
Переселенец потратил год, чтобы вырастить и запустить продажу лекарственных растений и специй. Выращивал растения без химических удобрений на двух участках - под Киевом и у Константиновки Донецкой области. Землю дали в аренду знакомые бесплатно.
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