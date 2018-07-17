Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине

Фото: Предоставлено Антоном Гармашем

Чтобы открыть собственную точку по продаже бургеров, нужно более 100 тысяч гривен. Деньги пойдут на оборудование, мебель, аренду, зарплату работникам и продукты. Чтобы иметь постоянных покупателей, нужно предлагать всегда свежую продукцию и учитывать вкусы большинства клиентов. Об этом Gazeta.ua рассказывает бывший пожарный Антон Гармаш из Шахтерска Донецкой области. Он переехал к родным в город Городня Черниговской области. Там открыл сначала киоск, а затем и кафе быстрого питания по продаже уличной еды "Анкор бургер хаб".

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"Сразу после переезда, удалось открыть киоск на местном рынке. Арендовал шесть квадратных метров и торговал сам с женой. Был удивлен, что эта ниша была свободной, - делится Антон, - А уже в июле этого года, открыли новое кафе. Часть средств удалось собрать собственными силами, а деньги на новое оборудование получил от Международной организации миграции ".

В помещении кафе расположены два столика и барная стойка. Есть аппарат для пончиков и фритюрница. В меню планирует добавить картофель фри, собственную выпечку, молочные коктейли, чай и кофе.

Автор: Предоставлено Антоном Гармашем На одного клиента тратят минуту, готовят бургеры при посетителях

"Готовим бургеры при покупателях. Тратим только одну минуту на один заказ. Понимаем, что время самый ценный ресурс наших клиентов. Это также дает возможность обслуживать больше посетителей. Можем убрать какой-то ингредиент, или добавить что-то, если покупатель попросит, - делится Антон, - Покупает бургеры преимущественно молодежь. Любят чизбургер с куриным мясом и чизбургер с курицей и грибами ".

Предлагают 10 видов бургеров. Стоимость от 18 до 28 гривен. Используют четыре вида мяса: куриное, свино-говяжье, индюшачье и рыбное. Все готовят сами, кроме булочек. В блюда добавляют свежие продукты. Принципиально не используют замороженное мясо.

Автор: Предоставлено Антоном Гармашем На ярмарках и праздниках могут накормить до 500 человек

"Выходим на местные ярмарки и фестивали. Обслуживаем участников и организаторов праздников. Можем накормить около 500 человек, - рассказывает Антон, - Не остается лишних продуктов, умеем рассчитать нужное количество. Лучше предложим посетителям заменить какой-то продукт, который уже закончился, чем будем готовить со вчерашнего".

В ближайшее время планирует создать страницу кафе в facebook и провести рекламную кампанию в городе, чтобы привлечь новых клиентов.

"В Шахтерске начинал бизнес по продаже попкорна. Так и появилась идея названия: соединил свое имя с попкорном и получилось" Анкорн ", - делится Антон, - Работая по основному месту работы, приходилось искать и подработку. Взвесил все за и против, сделал вывод, что нужно выбрать одно дело, и приложить 110% для его воплощения. Выбрал развитие и серьезный труд, вместо романтики работы пожарным. Людям нравился МакДональдс. Захотел сделать что-то подобное, дешевле и вкуснее".

Автор: Предоставлено Антоном Гармашем вание "Анкорн" образовалась от попкорна и имя Антон

Антон Гармаш переехал из города Шахтерска Донецкой области. В Городне Черниговской области живет родня. До переезда, 11 лет работал в МЧС пожарным. В 2011 году уволившись, открыл собственное дело. Начал собственноручно изготавливать и продавать уличную еду. Имел четыре киоска уличной еды в двух городах. С началом военных событий удалось частично вывезти оборудование.

Переселенец потратил год, чтобы вырастить и запустить продажу лекарственных растений и специй. Выращивал растения без химических удобрений на двух участках - под Киевом и у Константиновки Донецкой области. Землю дали в аренду знакомые бесплатно.