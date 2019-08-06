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пятница, 09 августа 2019 00:15

Дончанка учит женщин самообороне
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На реализацию проекта "Путь к новой себя" получила 80 000 грн
Фото: Из архива Анны Тарапаты
Анна сейчас ищет финансирование для продолжения социальных инициатив для переселенок и местных женщин
Сейчас Анна ведет утренние тренировки с женщинами
В 2014 году сначала тренировала мужские группы в частном спортивном клубе
Анна имеет 2 высших образования - спортивное и бухгалтерское

Переселенка Анна Тарапата из Донецка рассказала, как начала писать гранты и обучать самообороне женщин в Черкассах. Она тренер по тхэквондо и ведет несколько детских групп, готовит к атиестациям на пояса и к соревнованиям всеукраинского уровня.

"Переезжали с полным набором: маленьким ребенком и 7 котами. Когда гостили в Мариуполе кошка родила и я просто не могла избавиться от котят. Затем уже в Черкассах отдала их в приют, где нашли им семьи, - вспоминает Анна, - Тогда все отказывали в аренде квартиры, когда слышали, что из Донецка. Снимали квартиру посуточно. За 2 недели заплатили столько же, как бы отдали за месяц в обычной".

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В феврале 2014 Анна начала тренировать людей в частном спортивном клубе в Черкассах. Сначала вела только мужские группы. Через год работы тренировала детей и женщин. Анна учит тайбо, она немного адаптировала известную технику - ее ученики отрабатывают удары по подушкам и лапам. Полученные навыки они могут применить при самообороне.

Автор: Из архива Анны Тарапаты
  Анна имеет 2 высших образования - спортивное и бухгалтерское
Анна имеет 2 высших образования - спортивное и бухгалтерское

"Раньше не слышала ничего о грантах. Вообще, не знала, что кому-то из-за границы интересно давать деньги на какие-то социальные проекты в Украине, - вспоминает Анна, - Попала в местную общественную организацию на обучение. Там рассказали о проектах и ​​я попыталась написать заявку на грант. Первый выигранный грант был на 20 000 гривен. Купила спортивное снаряжение, которым до сих пор тренируются дети. В 2015 году написала 15 проектов, но только 3 из них получили финансирование".

Один из крупнейших проектов Анны - "Путь к новой себе". На него получила 80 000 грн от благотворительной организации "Конвиктус Украина". За 2 недели в мероприятиях приняли участие около 80 переселенок и местных женщин, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Возраст участников от 15 до 50 лет. В программе были занятия самообороны, встречи с юристом, психологом.

Автор: Из архива Анны Тарапаты
  Анна учит женщин самообороне, организует встречи с юристами и психологами
Анна учит женщин самообороне, организует встречи с юристами и психологами

"Во время тренировок женщины могли выплеснуть свой гнев и страх на подушках. Думаю, проект помог сохранить не одну семью, - рассказывает Анна, - Многие переселенки в Черкассах не смогли реализовать себя в профессии, которые имели до переезда. Например, одна женщина руководила отделением банка в Донецке более 8 лет. Здесь ей предлагали только должность кассира. И не объясняли причину. Наконец, девушка начала зарабатывать на жизнь маникюром".

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О своих проектах и ​​деятельности рассказывает в социальных сетях на страницах "Путь к новой себя" и других. Также группу в Viber, где около 180 женщин, которые приходили на тренировки.

"Сейчас буду искать инвестиции и с сентября хотела бы продолжить проект. Вижу реальную потребность в ней", - отмечает Анна.

Автор: Из архива Анны Тарапаты
  Сейчас Анна ведет утренние тренировки с женщинами
Сейчас Анна ведет утренние тренировки с женщинами

Анна Тарапата имеет 2 высших образования: спортивное и бухгалтерское. С 11 лет заниматься тхэквондо. В 14 лет приняла участие в чемпионате мира среди юниоров и заняла 6 место, в 15 лет - стала мастером спорта и выиграла чемпионат Украины среди взрослых. Анна неоднократная чемпионка Украины, победительница Кубка Украины и Универсиады Украины, призер международных турниров в Германии и Хорватии, участница чемпионатов мира и Европы, в ее багаже ​​- отбор на Олимпийские игры-2008 в Пекине. В 214 году из-за обстрелов возле дома в Донецке, вместе с мужем и 2-летним ребенком переехала на несколько месяцев в Мариуполь. А потом семья уехала в Черкассы.

Психолог рассказывает, что даже через 5 лет семьи переселенцев имеют психологические травмы из-за войны на востоке Украины. Также все воины АТО сталкиваются с различными психологическими расстройствами после возвращения к мирной жизни.

Автор: Анна Деревянко
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