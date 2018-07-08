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Для переселенок создали бесплатные курсы шитья
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Первое занятие теория: снятие мерок, выбор модели
Фото: Предоставлено Лилией Мавлеевой
Для занятий нужно 10 швейных машинок, но есть только 5
Курсы посещают переселенки от 17 до 55 лет
Будут шить платья и блузки из хлопка и льна
После курсов женщины могут заниматься ремонтом одежды и шить по готовым лекалам

Курсы шитья длятся два месяца. После них женщины могут заниматься ремонтом одежды и шить по готовым лекалам. Большинство участников уже имеют подработку. Об этом Gazeta.ua рассказывает технолог-конструктор одежды Лилия Мавлеева с Кальмиусского Донецкой области. Она с инициативной группой переселенок швей открыла Школу-студию проектирования одежды "Абрис" и начала учить других.

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"Участниц собирали через Facebook. За один день получили 100 заявок. Сейчас начала заниматься третья группа из десяти женщин-переселенок. Возраст от 17 до 55 лет. На занятиях учим шить брюки, юбки, платья и блузы, - рассказывает Лилия, - Каждый очень целеустремленный, радуюсь их успехам. Одной участнице предложили пошить костюмы в детском саду. Потом она начала получать другие заказы. Вообще, за время обучения сшила себе платье, дочери юбку, футболку. Это хороший результат".

Общий бюджет проекта - 25 тысяч гривен, что дала общественная организация "КрымСОС". Деньги потратили на четыре швейные машинки, одну машинку для шитья трикотажа и паровой утюг. Помещение бесплатно выделили в благотворительном фонде "Дитинец". Там дали столы, флип-чарт и другие вещи для организации учебного процесса.

Автор: Предоставлено Лилией Мавлеевой
  Будут шить платья и блузки из хлопка и льна
Будут шить платья и блузки из хлопка и льна

"Знакомая переселенка дала во временное пользование собственную машинку. Для группы в 10 человек нужно десять машинок, - рассказывает Лилия, - Помогают преподавать мои коллеги-переселенки, которые переквалифицировались в конструкторов одежды. Одна девушка раньше была учителем французского языка, другая - преподавала социологию в Донецком университете. Она прописала методику преподавания курсов шитья".

Обучение длится два месяца. Встречи проходят раз в неделю в выходные дни. Первое занятие теория: снятие мерок, выбор модели. На втором женщины учатся кроить по готовым выкройкам. На других уроках женщины учатся шить. Первые две группы зимой шили водолазки и трикотажные вещи. Сейчас будут шить платья и блузки из хлопка и льна.

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"После завершения курса девушки могут прийти и что-то шить вместе с другими. На практические занятия не все приходят, поэтому могу пригласить. Не бросаем после обучения, продолжаем поддерживать и помогать. Например, организовали совместную закупку ниток со скидкой, - делится Лилия, - Три года назад были разговоры о трагических переездах, а сейчас говорим о том, как кто устроился. Сейчас более интересно и позитивно".

Автор: Предоставлено Лилией Мавлеевой
  Курсы посещают переселенки от 17 до 55 лет
Курсы посещают переселенки от 17 до 55 лет

Проект продлится до конца лета. В общем, курсы пройдут около 30 женщин. Все ученики общаются в группе в Viber.

"Есть учительница физики, которая сейчас в отпуске. Купила себе оверлок и сейчас активно учится. Планирует дальше подрабатывать, - делится Лилия, - Чтобы зарабатывать шитьем нужно иметь три машинки: обычную швейную, оверлок и машинку для трикотажа. На это потребуется около 30 тысяч гривен. Лет пять назад было достаточно и обычной машинки с оверлоком. А сейчас очень много трикотажа, особенно теплых вещей".

В планах - превратить курсы шитья в социальный бизнес, а инициативу в общественную организацию. Чтобы в платных группах были бесплатные ученики из семей переселенцев и участников АТО.

Автор: Предоставлено Лилией Мавлеевой
  Курсы посещают переселенки от 17 до 55 лет
Курсы посещают переселенки от 17 до 55 лет

"Не хватает техники. Если делать мастер-класс по шитью рубашек, нужна машинка для каждого участника. Там сложные процессы, нужно, чтобы сразу повторяли, - делится Лилия, - Сейчас не хватает опыта в продвижении коммерческих курсов. Трудно собрать группу. Не удобно расположено помещение, к которому нужно ехать минут 30 от станции метро. Киевляне туда не приедут. Нужно искать что-то ближе".

Лилия Мавлеева переехала с Кальмиусского (бывший Комсомольск) Донецкой области. У нее был общий с дочерью бизнес - ателье. После переезда в Киев работали конструкторами одежды на разных фирмах. Затем начали самостоятельно изучать программу для компьютерного проектирования одежды. В 2015 году открыли Судию компьютерного проектирования одежды "Абрис".

Можно сочетать воспитывать двоих детей с психологической практикой и проведением лекций для родителей. Для этого нужно четко распланировать время, привлечь на помощь няню или бабушку. Индивидуальные консультации можно проводить рядом с домом в коворкинге и онлайн.

Автор: Анна Деревянко
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