Беременных и пожилых без очереди: новые правила пересечения украинских КПВВ

Фото: MRPL.city

Начальник штаба Донецкого погранотряда полковник Сергей Лозинский рассказал о расширенный список лиц, которых будут пропускать вне очереди на украинских КПВВ.

"Если человек подъезжает к КПВВ и по внешним признакам видно, что линию разграничения проезжает человек с ограниченными возможностями, ее пропустят без удостоверения вне очереди", - отметил Лозинский.

Без очереди пересекать КПВВ:

лица с инвалидностью I, II и III группы;

лица с тяжелой болезнью;

лица пожилого возраста (к этой категории относятся 65 -70% пересекающих линию разграничения);

женщины с явными признаками беременности;

родители с детьми до трех лет, которые имеют все необходимые документы.

Для иностранных граждан порядок пересечения линии разграничения практически останется без изменений. Отмечается, что на всех украинских КПВВ сегодня включена "бегущая строка", который оповещает о новых условиях пересечения линии разграничения. В частности, пограничники напоминают, что проезд детей до 16 лет будет осуществляться по загранпаспортам.

Данное нововведение закреплено Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 815, который начнет действовать с 29 октября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, сколько временного жилья приобрели для переселенцев

34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после завершения войны. 23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами.