Показали, как будет выглядеть бронеавтомобиль Камрат на шасси КрАЗ

Камрат предназначен для перевозки личного состава в количестве до 10 человек (2 + 8) по бездорожью

Разработку специального бронированного автомобиля "Камрат" совместно с ЧАО "КрАЗ" анонсировал Директор компании "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

Боевая машина будет на шасси отечественного КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4, сообщает Украинский милитарный портал.

"Камрат" предназначен для перевозки личного состава в количестве до 10 человек (2 + 8) по бездорожью.

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Будет иметь баллистическую защиту ПЗСА-5 по ГОСТ 3975 и защиту днища при подрыве под колесом или днищем до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Полная масса боевой машины - 16400 кг. Двигатель 6-ти цилиндровый рядный турбодизель Weichai Power, мощностью 380 л.с. и крутящим моментом 1460 Нм.

Автор: Украинская бронетехника Боевая машина будет на шасси отечественного КрАЗ-5233

Будет иметь аналогичную длину с бронеавтомобилем "Варта" - 7190 мм, но меньшую высоту - 2600 мм по сравнению с 2850 мм. Также он будет легче на более чем одну тонну - 16400 кг против 17 500 кг.

Компания "Украинская бронетехника" уже имеет опыт работы с продукцией ЗАО "КрАЗ" - производство бронированных кабин к отечественному ракетному комплексу РК-360 МЦ "Нептун".

Автор: Юрий Бирюков Мобильный ракетный комплекс "Нептун"

Многоцелевое тактическое бронеавто повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение Вооруженных сил Украины. Он разработан автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс".