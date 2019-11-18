Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"

"Новатор" имеет противоминную защиту дна. Фото: ukrarmor.com

Вооруженные силы Украины получили партию из нескольких десятков специальных бронированных автомобилей "Новатор".

Об этом руководитель предприятия "Украинская бронетехника" Александр Кузьма написал в Facebook.

Сначала бронированные автомобили поступят в Центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом. Оттуда их распределят в конкретные воинские части.

Бронеавтомобиль построен на специализированном двухосном шасси высокой проходимости Ford F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.

"Новатор" бронированный, защита соответствует классу защиты ПЗСА-4 (от пули ЛПС 7,62 мм винтовочного патрона 57-Н-323с с расстояния 10 м). Противоминная защита днища способна выдерживать подрыв двух ручных гранат типа РГД-5.

Автомобиль оснащен турбодизельным двигателем мощностью 300 л. с, защищен со всех сторон дополнительными бронелистами.

"Новатор" развивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе, запас хода составляет около 700 км при расходе топлива по шоссе в 30 л. Выдерживает боковой наклон в 45 градусов, преодолевает угол подъема в 60 градусов, а брод – глубиной не менее 0,7 м.

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