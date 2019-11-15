ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

Воздушные силы получили истребитель Миг-29 / фото: Эспрессо

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал Воздушным Силам истребитель МиГ-29.

Он прошел модернизацию и получил капитально отремонтированы двигатели, пишет ukrmilitary.com.

"Модернизированный самолет получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Расширен и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и бортовых систем", - пишут в сообщении.

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Модернизированный МиГ-29 получил радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширен и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Транспортный самолет представили на демонстрационной площадке на выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019. В этом году на мероприятии в Стамбуле ожидают миллион посетителей.