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среда, 18 сентября 2019 13:41

Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
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Teknofest-2019 в Стамбуле
Фото: ntv.com.tr
Teknofest-2019 в Стамбуле
Teknofest-2019 в Стамбуле
Teknofest-2019 в Стамбуле
Teknofest-2019 в Стамбуле

Транспортный самолет представили на демонстрационной площадке на выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019.

В этом году на мероприятии в Стамбуле, ожидают миллион посетителей, передает Укринформ.

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"В рамках фестиваля пройдут соревнования в 19 различных категориях, а также воздушные шоу, выставки, мастер-классы. Шоу происходит в международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, к участию в соревнованиях мы получили в общей сложности 50 тысяч заявок от 17 373 команд из 81 провинции Турции и 122 стран ", - сказали организаторы выставки.

Украинский ГП "Антонов" представит на выставке семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, в том числе средний транспортный самолет Ан-178, сообщили в ГП "Антонов", делегацию которого возглавляет президент предприятия Александр Донец.

Teknofest Istanbul Aerospace and Technology Festival проводится во второй раз. Его цель - демонстрация достижений, популяризация технологий в обществе и привлечения молодежи к развитию в сфере высоких технологий, в частности авиационной и космической отраслей.

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