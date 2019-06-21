Показали, как взрывается противокорабельная ракета "Нептун"

На Павлоградском химическом заводе провели испытания подрывом боевой крылатой ракеты Р-360 нового ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".

Ее взорвали на глазах у министра Степана Полторак, сообщили в министерстве обороны.

"Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, убежден, что в Украине есть огромная перспектива стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооруженные Вооруженные силы Украины", - заявил Полторак.

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Крилатая ракета "Нептун" способна перекрыть все морское побережье страны. Работы над ней ведут конструкторские бюро "Луч" и "Южное" с 2015 года.

"Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс наземного или морского базирования. Противокорабельную ракету "Р-360" можно установить на самолет. Комплекс проходит заводские испытания.