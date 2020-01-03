Десантную бригаду пополнили бронеавтомобилями "Казак-2"

Партию бронированных автомобилей "Козак-2" получила восемьдесят первом отдельная аэромобильная бригада.
Передача техники состоялась 31 декабря, сообщает пресс служба воинской части.
"Произошла настоящая зимняя сказка - наша бригада получила целую партию крутых и новеньких новогодних подарков в виде бронированных боевых машин "Козак-2", - пишут представители бригады.
Количество переданных машин не сообщается, но на видео можно увидеть не менее пяти бронированных автомобилей.
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33 таких бронемашины в марте 2019 получил 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон 95-й бригады.
В августе компания "Практика" сообщила о завершении составления очередной партии из 40 бронированных машин для ВСУ.
Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины.
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