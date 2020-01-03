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воскресенье, 05 января 2020 18:30

Десантную бригаду пополнили бронеавтомобилями "Казак-2"

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Десантную бригаду пополнили бронеавтомобилями &quot;Казак-2&quot;
81 бригада получила партию бронетехники / скрин

Партию бронированных автомобилей "Козак-2" получила восемьдесят первом отдельная аэромобильная бригада.

Передача техники состоялась 31 декабря, сообщает пресс служба воинской части.

"Произошла настоящая зимняя сказка - наша бригада получила целую партию крутых и новеньких новогодних подарков в виде бронированных боевых машин "Козак-2", - пишут представители бригады.

Количество переданных машин не сообщается, но на видео можно увидеть не менее пяти бронированных автомобилей.

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33 таких бронемашины в марте 2019 получил 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон 95-й бригады.

В августе компания "Практика" сообщила о завершении составления очередной партии из 40 бронированных машин для ВСУ.

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины.

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Дата
05
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