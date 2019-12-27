Украинской армии передали новую технику

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы. В кормовой части машины установлена ​​лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлечь раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - сообщает "Украинская милитаристский портал".

Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

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В течение 2016-2017 годов закупили 30 единиц МТ-ЛБ-С.





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