Украинской армии передали новую технику

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
Просмотров: 1026
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 90
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6696
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6084
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 936
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3078
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3267
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
9
8
8
3
3
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
Завершился неудачей космический полет, который готовили годами
Завершился неудачей космический полет, который готовили годами
Видео
Все видео
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Snapchat тестирует новую функцию
Snapchat тестирует новую функцию
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 981
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3267
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3330
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 261
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 21:40

Украинской армии передали новую технику

  Комментировать

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы. В кормовой части машины установлена ​​лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлечь раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - сообщает "Украинская милитаристский портал".

Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для ВСУ восстановили партию танков "Булат"

В течение 2016-2017 годов закупили 30 единиц МТ-ЛБ-С.


В Украине приступают к государственному испытанию уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Его разработали на Львовском государственном заводе "ЛОРТА", говорит министр обороны Степан Полторак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинской армии передали новую технику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Ввели прописку в паспортах

Соглашение подписали 29 стран

Убили писателя, служившего в украинской армии

Взялись за владельцев земли

По улицам разбрасывали серебряные монеты

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 13564
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 11952
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 1 Просмотров: 11097
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11016
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 9351
Техника
Начались испытания новых ракет для "Градов"
Начались испытания новых ракет для "Градов" Просмотров: 972
Новый смартфон Xiaomi будут заряжать за полчаса
Новый смартфон Xiaomi будут заряжать за полчаса Просмотров: 738
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
9
 Просмотров: 450
Испытали артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО
Испытали артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО Просмотров: 432
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
8
 Просмотров: 2718
Больше всего комментируют
13
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 285
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua