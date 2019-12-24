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вторник, 24 декабря 2019 16:00

В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
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Испытания бронетехники для Вооруженных сил
Фото: АрмияInform
Испытания бронетехники для Вооруженных сил
Испытания бронетехники для Вооруженных сил
Испытания бронетехники для Вооруженных сил
Испытания бронетехники для Вооруженных сил

Специализированные автомобили "Новатор" и "Варта", украинский-польский бронеавтомобиль Oncilla-М и боевая бронированная машина "Дозор-Б" проходят сравнительные испытания на территории 37-го общевойскового полигона десантно-штурмовой войск.

На полигоне продолжили демонстрацию возможностей техники, которую производители предлагают для принятия на вооружение армии, пишет АрмияИнформ.

Машины "Новатор" и "Варта" изготовили на ООО "Украинская бронетехника", "Дозор-Б" изготовлен в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова и и модернизированный украинский-польский бронеавтомобиль Oncilla-М от ООО "Научно-производственная компания "ВК Система".

Согласно программе автомобили проверяли на енергомичность во время посадки, перевозки, высадки десанта и экипажа. Десантники, как экипажи тестировали машины, поделились впечатлениями с членами комиссии по удобства размещения и ведения боя, а также высадки из автомобилей.

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Сразу было проверено системы обеспечения жизнедеятельности экипажей: системы кондиционирования, обогрева, очистки воздуха.

Во время небольшого марш-броска в очередной раз проверено способность техники преодолевать естественные препятствия и работоспособность лебедки в случае, если машина забуксовала.

Остается ожидать выводов комиссии и объявления победителя.

Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины.

ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172.

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